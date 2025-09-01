Зачем Архангельску сдался Иван Грозный?

Не в смысле руки поднял, а его памятник. По-моему, даже минималистичные кудесники на набережной гораздо симпатичнее. Вернее, их прототипы.

А всё началось с того, что в Астрахани решили поставить памятник Ивану IV. В их городе этот не самый симпатичный царь в русской истории хотя бы бывал. Точнее, завоевал и аннексировал. И то, без этого Астраханское ханство вполне могло попасть в подчинение к ещё более лютым южным соседям, такие жёсткие правила были в те времена. Есть, за что быть благодарными.

Некие архангельские общественники (на лицах их бы посмотреть) заявили – «мы тоже хотим». Повод на поверхности – окончательно расстроившись проигрышем в Ливонской войне, первый русский царь повелел поставить крепость на мысе Пур-Наволок вблизи Михайло-Архангельского монастыря, как залог свободного выхода в Белое море для торговых дел, рыболовства, ну и военных походов на скандинавов, разумеется.

А где крепость, где прибавляется народонаселение, там и острог, ещё и монастырь под боком. Где ещё ставить новый город, если не с такой «инфраструктурой»? Происходило это в 1584 году от Рождества Христова, свидетелей, понятное дело, не найдёшь. Но и без того известно – царь до нас так и не выбрался… просто имел в виду.

Ещё интересно, что в дальнейшие годы Архангельск с окрестностями не был дотационным городом, наоборот, успешным донором царской казны за счёт удачной торговли с Англией и разными там голландцами. А вот повоевать толком не пришлось… и слава Богу.

Забавный штрих – в Архангельске у бизнес-центра «Чайка» уже был памятный знак этому основателю города в виде раскрытой книги. А потом взял и исчез. И никто не заметил, а когда въедливый и глазастый блогер Шишов пытался поднять волну, никто не всполошился, даже не возмутился.

Делаем вывод – этот царь большинству архангелогородцев просто неинтересен. И поделом. Личность настолько сомнительная в современных представлениях о морали, что память о ней должна сопровождаться длинным пояснением, которое ни один постамент не вместит. Судите сами.

Из плюсов.

В 1550 году сей правитель сделал сразу два важнейших преобразования: была создана строгая система приказов, которая упорядочивала всю государственную власть, и выпущен Судебник – свод законов, к которому будут отсылаться ещё много раз в будущем. То есть, наше государство начало принимать цивилизованную структуру, а не жить от царя до царя с их личными закидонами.

Иван IV придавал большое значение военной мощи России, поэтому провёл серьёзную реформу, в результате которой стрельцы, набиравшиеся из тех граждан, кто уже отслужил, отдавали службе всю свою жизнь. А также увеличение пушек принесло серьёзно улучшение в армейской сфере. Правда, просветление Ивану пришло после ряда ощутимых щелчков по носу… но об этом ниже.

Иван IV за срок своего правления смог увеличить государство, присоединив к себе Западную Сибирь, Поволжье, уже упомянутое Астраханское царство и другие территории. Правда присоединение проходило по принципу «огнём и мечом», но не будем заострять.

На момент победы над татаро-монгольской армией Россия имела мало авторитета в мире, но во время правления Грозного ситуация изменилась. Современники отмечали, что царь сам проводил переговоры с иностранными посланниками и прослыл в мире отличным дипломатом. Впрочем, у него и не было другого выхода. МГИМО когда ещё появится, а слово первого лица государства в тех реалиях имело абсолютный вес.

Теперь к минусам.

Иван IV известен в российской истории как жестокий убийца, который карал всех неугодных. Точных цифр его жертв нет, но есть косвенный показатель, о котором в следующем пункте. Всё основано на свидетельствах, в основном вышедших из-под пера иностранных посланников, которые могли опорочить кроткого Ванюшу. Но такой милый образ никак не складывается из того, что мы об этом царе точно знаем. И это обязательно должны учитывать устроители памятника.

В правление Ивана Грозного случилось несколько событий, из-за которых погибло большое количество людей, в которых можно обвинить правителя. Прежде всего, это Ливонская война, которую вела Россия в течение более двух десятилетий. На это требовались большие ресурсы, из-за чего вводились всё новые налоги. Вследствие этого народ беднел и голодал. Также известный случай зверства был назван историками Новгородским погромом. Царь обвинил высшие слои города в предательстве и начал уничтожать население. По неофициальным подсчётам тогда погибло около 4-5 тысяч человек при 30 тысячах жителей. То врёмя само по себе было жестоким, но не до такой же степени!

Ливонскую войну Россия проиграла, при этом отказавшись от части своих земель. Историки отмечают, что Иван совершил большую ошибку, ввязавшись в эти распри. Война была не слишком нужна, но воодушевлённый начальными победами царь пошёл дальше, и, в итоге, страна пришла в упадок. В момент изматывающей войны на Россию напало татарское войско и сожгло Москву. Всё это произошло из ошибочного решения царя. Увы, при нём не было ни Суворова, ни Кутузова, ни Жукова, ни Шойгу. А, если сам не способен, зачем начинал?!

Мутная история с убийством собственного сына, о которой мы знаем исключительно по Репину (художник способен на любую фантазию). Знаем, но концовку. Есть две исторические версии, ничем документально не подтверждённые. По первой сын царя заступился за свою невестку, после чего тот и совершил убийство, её рассказал иностранец Антонио Поссевино. По второй внутрисемейный скандал с рукоприкладством произошёл из-за политических разногласий, именно её придерживался историк Карамзин. Но это для нас сегодняшних дико (хотя тоже случается), а тогда детишки и жена считались абсолютной собственностью хозяина семейства.

Так что, плюсы уравновешивают минусы? Тут как считать… многие и Сталина представляют, прежде всего, эффективным менеджером, оправдывая репрессии сакраментальным «время было такое». Вон, стоит у нас царь Пётр, никому не мешает, хотя тоже руки по локоть в крови и с сыном непонятки.

С чем Ивану Васильевичу крупно не повезло, так это… с кинематографом.

У Эйзенштейна он – жёсткий правитель-реформатор. Настолько жёсткий, что ввёл в сомнения Сталина, подсказавшего идею фильма про близкую ему по духу и стилю историческую личность. В итоге вторая серия картины вышла в прокат только через пять лет после смерти кремлёвского горца.

У Лунгина это суетливый и рефлексирующий мелкий бес, облезлый и припадочный, с одним гнилым зубом во рту, не вызывающий ни грамма сочувствия.

У Гайдая он просто пентюх, в критической ситуации неспособный ни на что, кроме как грозно супить брови, таких только управдомами и ставить.

Какой образ возьмёт за основу ваятель, если дело действительно зайдёт так далеко? Будем им детей им пугать или по-доброму улыбаться? Если последнее, то какой же он грозный?

Оставим Ивана IV астраханцам. У нас и без него есть, кем детей пугать и страшилки рассказывать. Тот же Ленин в центре города или Сталин в загашнике у коммунистов.

Леонид Черток