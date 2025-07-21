Вверх
«TABOO»: Мексика в поморской тарелке

К мексиканской кухне я отношусь с настороженностью. И вот почему…

На третий день своего прибытия в Нью-Йорк, изучая пешкодралом центр «Большого яблока», почувствовал позывы голода. А там тогда, как теперь у нас – только мысль о еде пришла в голову, сразу со всех сторон тебе начинают подмигивать симпатичные заведения на любой вкус и кошелёк. Поверьте, в 90-м году для советского человека это было посильнее любого «Архипелага ГУЛАГа» в плане агитации и пропаганды.          
В тот раз повело на вывеску с сомбреро и маленьким красным перчиком в названии. Вид был не пафосный, посетители в основном с природным загаром, что уже обещало большие порции и умеренную ценовую политику.

Притулился и стал изучать меню. Названия всё больше экзотические и почему-то внушающие тревогу. И да, никакого описания ингредиентов, своеобразная мексиканская рулетка. 

Глаз остановился на знакомом слове «ацтека» в разделе «Супы». Кто не помнит из школьной программы, ацтеки – это древняя цивилизация индейского народа, обитавшего на территории современной Мексики, и окружённая флёром легенд. Заманчиво для человека, который и саранчой в Лаосе не брезговал.

Услужливый официант аутентичной национальности, услышав первый заказ, провокационно хрюкнул, но в пояснения вдаваться не стал. Просто принёс увесистую миску ярко-красного варева и отдельно тарелочку с кубиками авокадо, белого сыра и толстым ломтиком лайма. Далеко не ушёл, встал поблизости в предвкушении потехи.

Я храбро зачерпнул полную ложку… Эффект – как будто во рту зажгли бенгальский огонь. Это был не суп, а жидкий аммонал в натуральном виде, им бы немецкие комендатуры поджигать в 42-ом! Слёзы из глаз, сопли из носа, в голове «мама, роди меня обратно», всё как полагается. Тут же рядом материализовался официант с полным подносом их мексиканского пива (вошли в счёт отдельной строкой). Кое-как потушили.

Тут бежать бы… но я же упорный прыщ, стал исследовать раздел «второе». И нашёл, вроде бы, безобидное блюдо, почти диетическое – блинчики. Но кто же знал, что здесь их фаршируют красным жгучим перцем, как у нас творогом! В итоге ещё один поднос с пивом (оно и заняло три четверти счёта), и совет на прощание – внимательно смотреть на вывеску. Если нарисован тот самый перчик – лучше не приближаться, кухня ориентирована сугубо на латиноамериканские вкусы и желудки. Впрочем, если и знал, всё равно бы попёрся, натуру не спрячешь.

После я потреблял мексиканскую кухню исключительно в фаст-фудовом исполнении на многочисленный фудкортах при торговых центрах. Все их кесадильи, буррито, тако и эмпанадос. Вкусно, пряно, с бодрым хрустом… но наши чебуреки всё равно нажористей.

А вот в Москве почему-то не довелось, даже когда с уходом из власти коммунистов на нас обрушилось кулинарное изобилие. Почему делаю политический акцент? В Советском Союзе кухни зарубежных стран были под идеологическим запретом, разве что в Москве единичные представители стран социалистического содружества. А то попробует наш человек лягушачьи лапки и сразу подастся в диссиденты. 

Да что там, кухня союзных республик  отсутствовала в большинстве периферийных городов по совершенно непонятной мне причине. Можете вспомнить в Архангельске что-нибудь специализированное кавказское или узбекское? То-то… а потом удивляемся, что рухнуло.

И тут я узнаю, что недалеко от моего дома уже несколько лет кормит и поит поморов ресторана мексиканской кухни «ТАБУ» (TABOO). С тем самым провокационным красным перчиком в названии, но, по отзывам, с вменяемой для северных глоток остротой.

Как раз старший сын приехал на побывку и любезно согласился сопровождать папочку в малом кулинарном путешествии. Настроение было приподнятое, но его буквально уронили при входе в ТЦ «Гранд-Плаза». Специально перед выходом залез на их сайт, где гордо написано «имеется пандус». Видели бы вы это ржавое убожество, по которому и мамочкам непросто детскую коляску запихнуть, не то, что стокилограммового дядю. Тот самый случай, который ровно пять лет назад Александр Цыбульский назвал профанацией безбарьерной среды. Человек на второй губернаторский срок собрался, а воз и ныне там. Хорошо, что я в состоянии подняться на четыре ступеньки вверх, но любой колясочник-спинальник так бы и уехал несолоно хлебавши.

Мексиканский ресторан расположен наверху торгового центра по соседству с чем-то японским. Добро бы там они были одни на этаже, как в «Европарке» или «Титан-Арене». Но ты идёшь (в моём случае, едешь) через торговые ряды каких—то одёжно-обувных брендов, не самая приятная прогулка. Или это мои личные застарелые комплексы проснулись из начала 90-х?

Обеденный зал ресторана приличной вместимости, рассчитанный на большое количество гостей. При том, что вечер воскресенья не совсем ресторанное время (кому надо, «поправились» ещё днём), это играет в минус. И, на мой придирчивый взгляд, некая скученность столиков, хотя попытка зонирования имеет место. Впрочем, это фирменный стиль мексиканского общепита в Америке… неужели специально ездили на практику?!

Начали с комплемента от шефа – кукурузные чипсы (начос) с сальсой. Просто, вкусно, приятно и нежадно, главное, не объесться.

Меню большое, красочное, впечатляющее, из тех, где «глаза разбегаются». Придирчиво изучаю раздел «салаты». Хочется со стейком или с королевскими креветками, лосось плохо вписывается в мою мексиканскую палитру вкусов. Но останавливаюсь на «Тременадо». Как самом аутентичном, где ещё в Архангельске вам станут обжаривать авокадо на гриле?!

Впечатления? Как обычно переборщили с травой, визуально увеличивающей объём, но отвлекающей от поиска основных вкусов. А они в авокадо, кругляшках моцареллы, увенчанных топинадой из маслин (а выглядит как чёрная икра), и соусе. Последний нещадно сластит, хочется чего-нибудь покислее (но что ждать от «манго-маракуйя»). Тончайшие кружочки редиса больше для визуала, а половинки черри в тему. Но это, увы, не то, зачем захочется вернуться. Эх, надо было брать салат с кактусом, вот уж кто олицетворение Мексики.

Ещё на закуску брали тако с говядиной, я-то ими ещё ТАМ объелся, а сыну в новинку. Немудрёные кукурузные подсушенные лепешки с мясо-овощным фаршем, посыпанные тёртым сыром. Трудно испортить? Поверьте, ухитряются. Здесь же без нареканий, с вменяемой остротой и сочностью. Я откусил кусочек, зажмурился… и вспомнил фудкорт на Grand Central Station.

Ну, не мог же я пройти мимо «Ацтека», не сравнить два исполнения! Такая же объемная миска с ярко-красным содержимым, те же кубики авокадо сверху. Только ТАМ был перечный угар, а ЗДЕСЬ ведущая нота у томата. И… просто томатный супчик на невыразительном бульоне, хотя и вполне съедобно. Пожалел, что не взял гаспачо с морепродуктами или «Паригуэлу». Ничего, дай бог, в другой раз.

Над горячим пришлось подумать… один набор стейков вызывает оторопь (и приятно удивляет ценой). Однако у мен принцип – если есть в меню блюдо из баранины, заказываю его. В «ТАВОО» это баранина, томленая в собственном соку. Всё предельно просто – подаётся на глиняной сковородочке, аналог грузинской кеци.  Сверху – подмаринованный белый лук и всё… красота в лаконичности. Отдельно три небольшие лепешечки тако с расплавленным сыром и полосками болгарского перца, а так же острый томатный соус.

Мясо прямо плавает в собственном соку… вот здесь-то и засада. Лепешками хочется собирать именно соус, в котором тушилось мясо, а не водичку, пусть и насыщенную. Баранина мягчайшая, почти диетическая, без грамма жира. Но и без характерного привкуса, за который я её уважаю и обожаю. Не то, что ожидалось, но кому-то обязательно зайдёт.

Сын сказал, что в Москве налопался стейками (о ценах лучше не спрашивать) и заказал чили корн карне. Тоже мексиканская классика от стритфуда до Мишлена. Готовить и дома несложно (пару раз лично сподобился) – говяжий фарш, овощи, бобовые. Всё дело в специях, без которых и плов – рисовая каша с мясом. В архангельском варианте всё выверено… аромат щекочет ноздри уже при подаче блюда на стол. Сын оценил как «достойно» – пикантная остринка в послевкусии.

Чем запивали.

На тех американский фудкортах с мексиканским уклоном я подсел на коктейль мичелада – томатный сок с пивом, соком лайма и разными острыми соусам Отличная штука после вчерашнего «заплыва», доложу я вам. Здесь по рецептуре один в один… но в американском варианте соотношение пива к соку 4 к 1, больше для цвета, а здесь от силы пополам. Страдают и вкус, и опохметологический эффект. Сын тоже не одобрил.

Зато в меню «ТАВОО» нет северных настоек, вкусных, но заполонивших местный общепит и часто не по делу. По сему, вдогон к мичеладе, мы взяли «Текилу Санрайз», что логично и аутентично. И всё та же претензия – мало текилы, преступно мало. На будущее решил при заказе просить наливать алкоголя двойную порцию. А то и тройную. Мексиканцы сами те ещё бухарики, они бы одобрили такую процентовку.

Общее впечатление от «ТАВОО».

Конечно, это не аутентичная Мексика. Но сделаем скидку на то, что тогда кухню в северном ресторане должен ставить усатый загорелый человек в сомбреро, а где такого взять. Как ещё один национальный общепит в городе, где четверть века назад и кавказская кухня была в диковинку – вполне удобоваримо и местами прикольно.

Ел, пил, писал Леонид Черток 

26 август 09:55 | : Горячая тема / Будни

