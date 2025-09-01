Клирики Архангельской епархии представили Поморье на Собрании в Москве

Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви состоялось 23 сентября в зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Архангельскую епархию на собрании представили руководитель отдела по монастырям и монашеству иеромонах Феофил (Волик), наместник Артемиево-Веокольского монастыря архимандрит Иосиф (Волков), игумения Сурского Иоанновского женского монастыря Тихона (Федорова), и.о. наместника Антониево-Сийского монастыря иеромонах Лука (Костоломов).

С основным докладом выступил Патриарх Кирилл. Почитать текст доклада можно здесь: https://www.patriarchia.ru/article/117433

Отметим, что сегодня в Русской Православной Церкви действуют 962 монастыря (463 — мужских и 499 — женских); из них на территории Российской Федерации 584 монастыря (282 мужских и 302 женских). Среди монастырей — 37 ставропигиальных (17 мужских и 20 женских), в которых подвизаются 2117 монашествующих. За последний год было открыто три мужских и один женский монастырь.