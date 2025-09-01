Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Клирики Архангельской епархии представили Поморье на Собрании в Москве

    Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви состоялось 23 сентября в зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Архангельскую епархию на собрании представили руководитель отдела по монастырям и монашеству иеромонах Феофил (Волик), наместник Артемиево-Веокольского монастыря архимандрит Иосиф (Волков), игумения Сурского Иоанновского женского монастыря Тихона (Федорова), и.о. наместника Антониево-Сийского монастыря иеромонах Лука (Костоломов).

    С основным докладом выступил Патриарх Кирилл. Почитать текст доклада можно здесь: https://www.patriarchia.ru/article/117433

    Отметим, что сегодня в Русской Православной Церкви действуют 962 монастыря (463 — мужских и 499 — женских); из них на территории Российской Федерации 584 монастыря (282 мужских и 302 женских). Среди монастырей — 37 ставропигиальных (17 мужских и 20 женских), в которых подвизаются 2117 монашествующих. За последний год было открыто три мужских и один женский монастырь. 

26 сентябрь 09:13 | : Будни / Верую

Главные новости


Что имеем - не храним. Arctic open может покинуть Архангельск
О сборнике архангельских литераторов 1844 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (338)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20