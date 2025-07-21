Одно из самых громких дел в российском бизнесе: Генеральная прокуратура подала иск против Дениса Штенгелова, владельца КДВ, и его отца Николая, требуя передать холдинг в государственную собственность. Дело не просто громкое — оно касается миллиардных активов крупнейшего пищевого производителя России, который стал неотъемлемой частью экономики страны. Об этом сообщает «Совершенно секретно».

Государственные претензии к бизнесу: чего ждать КДВ?

КДВ — это гигант с 15 фабриками и более 40 тысячами сотрудников по всей России. Продукция холдинга известна каждому — от сухариков «Кириешки» до кондитерских изделий и популярных брендов, таких как «Яшкино» и «Фруктовичи». Компания активно инвестирует в регионы, создавая рабочие места и поддерживая социальные инициативы.

Однако последние события указывают на более сложную картину. Генпрокуратура предъявила собственнику КДВ серьезные обвинения в том, что он ведет свою деятельность за рубежом, что он и его отец спонсируют украинских военных. В частности, прокуроры заявляют, что Штенгеловы могут быть замешаны в действиях, несовместимых с интересами России.

Доводы защиты: что отвечает владелец КДВ?

В ответ на обвинения, защита заявила, что обвинения не имеют оснований. По словам Дениса Штенгелова, его отношения с отцом давно охладели, и он не имеет никакого отношения к бизнесу отца. Про сделки по приобретению зарубежных активов собственник КДВ заявляет в своих возражениях, что они были заключены до 2022 года, когда отношения с Западом еще не перешли в фазу открытого противостояния.

Что же касается украинского «следа», то тут Денис Штенгелов категорично отрицает всяческую причастность и, наоборот, приводит факты того, что он на Украине - враг - он в списке Миротворец, а его бизнес там под санкциями.

Что же касается российского пищевого холдинга КДВ, то, по словам его представителей, вся деятельность его направлена на развитие экономики нашей страны. За последние три года компания заплатила более 138 миллиардов рублей налогов, создала тысячи рабочих мест и активно участвует в благотворительности.

Что будет с рабочими местами и социальными проектами?

На фоне судебной битвы работники КДВ выражают обеспокоенность. Многие из них боятся, что в случае национализации, бизнес потеряет свою социальную ответственность и уровень зарплат, который, по их мнению, является одним из лучших на рынке.

Особую обеспокоенность вызывает вопрос о будущем благотворительных проектов КДВ, таких как поддержка футбольного клуба и детской футбольной академии в Томске, помощь детям и семьям в кризисных ситуациях. Как отметили в компании, все эти проекты могут быть под угрозой, если произойдут серьезные изменения в структуре управления холдингом.

Чего ждать дальше?

Как утверждают эксперты, ситуацию с КДВ следует рассматривать в контексте более широких изменений в бизнес-климате России. Государство активно работает над защитой своих интересов, а решения Генпрокуратуры могут быть как жесткими, так и сбалансированными, в зависимости от обстоятельств.

Представители КДВ заявляют, что готовы защищать свою репутацию и продолжат развивать компанию, которая, принесла значительный вклад в экономику и социальное развитие России. Первый судебный процесс, скорее всего, не будет последним — это важный прецедент для всего российского бизнеса.

О том, как будут развиваться события мы узнаем уже 23 сентября 2025 года, а пока понадеемся, что возможные перемены не отразятся на сотрудниках крупнейшего в стране пищевого холдинга.