Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебный иск против КДВ: что ждет крупнейший российский холдинг?

Одно из самых громких дел в российском бизнесе: Генеральная прокуратура подала иск против Дениса Штенгелова, владельца КДВ, и его отца Николая, требуя передать холдинг в государственную собственность. Дело не просто громкое — оно касается миллиардных активов крупнейшего пищевого производителя России, который стал неотъемлемой частью экономики страны. Об этом сообщает «Совершенно секретно». 

Государственные претензии к бизнесу: чего ждать КДВ?

КДВ — это гигант с 15 фабриками и более 40 тысячами сотрудников по всей России. Продукция холдинга известна каждому — от сухариков «Кириешки» до кондитерских изделий и популярных брендов, таких как «Яшкино» и «Фруктовичи». Компания активно инвестирует в регионы, создавая рабочие места и поддерживая социальные инициативы.

Однако последние события указывают на более сложную картину. Генпрокуратура предъявила собственнику КДВ серьезные обвинения в том, что он ведет свою деятельность за рубежом, что он и его отец спонсируют украинских военных. В частности, прокуроры заявляют, что Штенгеловы могут быть замешаны в действиях, несовместимых с интересами России.

Доводы защиты: что отвечает владелец КДВ?

В ответ на обвинения, защита заявила, что обвинения не имеют оснований. По словам Дениса Штенгелова, его отношения с отцом давно охладели, и он не имеет никакого отношения к бизнесу отца. Про сделки по приобретению зарубежных активов собственник КДВ заявляет в своих возражениях, что они были заключены до 2022 года, когда отношения с Западом еще не перешли в фазу открытого противостояния.

Что же касается украинского «следа», то тут Денис Штенгелов категорично отрицает всяческую причастность и, наоборот, приводит факты того, что он на Украине - враг - он в списке Миротворец, а его бизнес там под санкциями. 

Что же касается российского пищевого холдинга КДВ, то, по словам его представителей, вся деятельность его направлена на развитие экономики нашей страны. За последние три года компания заплатила более 138 миллиардов рублей налогов, создала тысячи рабочих мест и активно участвует в благотворительности.

Что будет с рабочими местами и социальными проектами?

На фоне судебной битвы работники КДВ выражают обеспокоенность. Многие из них боятся, что в случае национализации, бизнес потеряет свою социальную ответственность и уровень зарплат, который, по их мнению, является одним из лучших на рынке.

Особую обеспокоенность вызывает вопрос о будущем благотворительных проектов КДВ, таких как поддержка футбольного  клуба и детской футбольной академии в Томске, помощь детям и семьям в кризисных ситуациях. Как отметили в компании, все эти проекты могут быть под угрозой, если произойдут серьезные изменения в структуре управления холдингом.

Чего ждать дальше?

Как утверждают эксперты, ситуацию с КДВ следует рассматривать в контексте более широких изменений в бизнес-климате России. Государство активно работает над защитой своих интересов, а решения Генпрокуратуры могут быть как жесткими, так и сбалансированными, в зависимости от обстоятельств.

Представители КДВ заявляют, что готовы защищать свою репутацию и продолжат развивать компанию, которая, принесла значительный вклад в экономику и социальное развитие России. Первый судебный процесс, скорее всего, не будет последним — это важный прецедент для всего российского бизнеса.

О том, как будут развиваться события мы узнаем уже 23 сентября 2025 года, а пока понадеемся, что возможные перемены не отразятся на сотрудниках крупнейшего в стране пищевого холдинга.

19 сентябрь 13:37 | : Разное

Главные новости


Архангельск. История одной Лужи
С Цыбульским вас!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (256)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20