Так ли страшен борщевик? Размышления архангельского фермера

Вообще растение под названием "борщевик" всегда было хорошо известно нашим предкам - его они даже употребляли в пищу! С тех пор идёт название всеми любимого супа - "борщ". Этот полезный и безобидный вид борщевика до сих пор растёт по всей стране, но его доброе имя перекочевало на специально выведенное селекционным путём растение, правильно называемое "борщевиком Сосновского", которым пугают всех, особенно детишек.

Впрочем, современные взрослые в познании природы от них недалеко ушли, и верят всевозможным сказкам об этой, в целом полезной, культуре растений. Почему полезной? Да ведь потому, что его специально выводили и рассаживали по всей стране как чрезвычайно нужную и важную для экономики культуру!

Что же вдруг произошло? Неужели, вырвавшись из пробирок учёных, эта культура вдруг превратилась в монстра, как это бывает в фильмах ужасов? Ничего подобного! Всё оказалось проще...

Борщевик Сосновского - это отлично приспособленная кормовая культура для нашего климата, способная давать колоссальный объём зелёной массы для скота практически в любых условиях! Этой культуре нестрашны ни засуха, ни наводнения - она всегда обеспечит наши коровники травяным кормом! Единственное что не может сам борщевик делать, так это скашивать себя. Этим должны заниматься люди - фермеры. Но с этим вышла незадача...

Мы видим, как еда в нашей стране в последние годы дорожает опережающими темпами. И что даже элементарные продукты на полках наших магазинов - экспортные. Даже обычная картошка - из Египта, морковка - из Израиля, лук - из Китая и т.д. Понятно, почему они дорожают - фермеры тех стран не рассчитывали кормить всю Россию, да и санкции вводятся повсеместно.

А где же наши сельхозпроизводители? А их нет! Они разорились. Миллиарды рублей господдержки, которые наша страна десятилетия выделяет на село - дошли только до пары десятков крупнейших агрохолдингов, принадлежащих олигархам. А остальным фермерам денег за все эти годы так и не досталось. Вот они без помощи и загнулись - ведь за эти годы ещё и множество дополнительных требований государство ввело для них, и для выполнения каждого нужны миллионы, а их у фермеров нет. Поэтому они и закрылись. Вернуть их обратно не просто сложно, но почти невозможно. Людей-то в село не вернёшь щелчком пальцев, фермы не построишь и т.п.

Но вернёмся к вопросу с борщевиком - при чём тут он? А ситуация с ним такова - если это растение вовремя скашивать как минимум раз в неделю, не давая ему вымахать и задеревенеть, то его зелёная масса будет кормить коров и прочих животных. Но если фермеров нет и косить его некому - то оно способно отомстить своим создателям, сделав поля непроходимыми - что мы сейчас и наблюдаем!

Т.е. "проблема борщевика" - это проблема уничтожения малого сельского бизнеса нашей страны. Проблема заброшенной сельхозземли. Если бы не он, то никто бы и не обращал внимание на то, что громадные поля стоят у нас никому ненужными в то время, как продукты питания на глазах становятся дефицитом.

Факт остаётся - борщевик Сосновского нужно просто еженедельно скашивать, начиная с весны - не допуская его перерастания и появления семян. Через 2-3 года таких еженедельных скашиваний он пропадёт, хотя возможны ещё эпизодические прорастания из ранее сброшенных семян, которые в земле могут лежать до 5 лет. Всё! Никакой химии и прочего - всё это лишь загрязняет землю и служит для "освоения бюджетов", но сам борщевик не уничтожает - он возвращается на следующий год.

Есть ещё более быстрый способ от него избавиться - после скашивания высадить поверх него топинамбур. Это растение изгоняет борщевик Сосновского со своей территории.

Но главное это то, что каждому клочку земли нужен хозяин. Не крупный латифундист, который свою землю знает лишь по космическим снимкам, а небольшой фермер, "вылизывающий" каждую сотку своего надела. Будет хозяин на земле - и продукты у нас опять станут дешёвыми. Ведь как писали наши предки ещё в IX веке: "земля наша богата и обильна, но порядка в ней нет"!

Для справки - в одной лишь Архангельской области (которая самый крупный регион Европы) - около 90% всех сельхозземель заброшены - и власти это нисколечко не волнует. Понятно, что даже тут, на Севере, земли зарастают борщевиком, а некоторые уже и лесом...

Михаил Силантьев, непростой фермер



