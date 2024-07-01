Под Архангельском появится новый большой парк отдыха

По задумке создателей парка «Наше место», он будет вмещать порядка десяти тысяч человек и станет альтернативой музею деревянного зодчества «Малые Корелы».

Расположен частный парк будет в Заостровье, в деревне Пеорхачево Приморского района, где уже проводятся ежегодные фестивали реконструкторов.



ИА Регион29 приводит интервью с владельцем «Кантри Клаба» Дмитрием Маликовым, который и замахнулся на столь масштабный проект.

В прошедшие выходные под Архангельском, в деревне Перхачево Приморского округа, отгремел фестиваль «Перекрестки Севера». Раньше фестиваль скромно размещался на трёх гектарах конно-спортивного клуба «Кантри Клаб», расположенного в Заостровье, и являлся чисто локальной историей.

Шло время, желающих принять участие в фестивале становилось всё больше. Праздник реконструкторов стремительно рос. И вот совсем недавно владелец клуба «Кантри Клаб» Дмитрий Маликов приобрёл поблизости более сорока пяти гектаров земли, чтобы создать там настоящую альтернативу Малым Карелам и другим локациям для семейного отдыха вблизи столицы Поморья. Так в Заостровье появился частный парк «Наше место».

Уже сейчас в нем имеется главная аллея, на которой высажены первые деревья с именами людей, пожелавших принять участие в создании этого амбициозного проекта. Учитывая, что стоимость одного саженца — порядка 460 рублей, а собрать на проект удалось 197 460 рублей, ещё более 400 деревьев в скором времени украсят новый просторный парк. Всего же только в этом году их планируется посадить не меньше 500 единиц.

— Сначала ребята придумали фестиваль «Перекрестки Севера», и я помогал им с организацией, — рассказывает Дмитрий Маликов. — Потом мы решили написать большой проект на президентский грант. Однако, хотелось, чтобы после праздника остались не только бумажные отчёты, но и какая-то материальная часть, которая долгое время будет радовать людей. Так в проекте появился парк и арт-объекты. Мы приобрели землю. Теперь на 45 гектарах будем строить пространство для семейного отдыха и исторической реконструкции, которое будет называться «Наше место». Каждый человек, приезжая сюда, найдёт что-то своё.

Фестиваль «Перекрестки Севера» в этом году стал своеобразной презентацией этого места. Среди особенностей парка можно выделить большое количество зон для активностей. В нём расположится большая пикниковая зона для семейного отдыха. Также в проекте имеется постройка гостевых домов.

— Иметь много земли — это тяжкий груз. За ней необходимо постоянно ухаживать, косить, облагораживать. К счастью, у меня есть запал и энергия, коллектив, который рад трудиться и обслуживать всё это. Мы стремимся, чтобы парк, несмотря на то, что он частный, можно было посетить бесплатно. В нём будет зона для проведения фестивалей, ярмарок и концертов. И это выгодно для организаторов, ведь здесь будет полностью готовая площадка, — отметил Дмитрий Маликов.

Уже сейчас «Наше место» может спокойно вместить событие до 10 000 человек. Огромная территория позволяет разместить такое большое количество людей, при этом полностью обеспечивая их безопасность и комфорт. Совсем скоро горожане смогут выезжать на отдых за город, в Заостровье, гулять под шелест яблонь и вишни, вдыхать запахи сирени, сосен и липы.

Одной из изюминок парка станет историческая составляющая. В планах Дмитрия и его товарищей — построить масштабную реконструкцию крепости, с которой начинался Архангельск. Внутри планируется разместить пушки, постройки с работающими мастерскими ремесленников, музеем и другими объектами притяжения.

— Хочется создать такое место, чтобы люди, когда их спрашивают, куда можно съездить в Архангельске, не зависали на пять секунд, а после отвечали: «Ну в Малые Корелы», а могли, не задумываясь, сказать: «Наше место». Место, где каждые выходные играет музыка и что-то происходит, — поделился своим видением локации в будущем владелец клуба «Кантри Клаб».

Ещё раз напомним, что ранее в парке «Наше место» вблизи деревни Перхачево прошёл фестиваль «Перекрестки Севера». В этом году праздник за два дня посетили почти пять тысяч человек, а сотни волонтёров и реконструкторов создали для жителей Поморья незабываемый праздник несмотря на дождливую погоду.

Другим колоритным фестивалем, прошедшим в эти выходные, стал «СеноФест». Праздник сенокоса в этом году посетили порядка двух тысяч человек.







