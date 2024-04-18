Слабослышашие артистки из Котласа спели жестами известную песню

Артистки Котласского отделения Всероссийского общества глухих совместно с Архангельским молодёжным театром записали видеоклип на всем известную песню «Мне нравится, что вы больны не мной». Подробности от издания «Регион 29»:

- В этом клипе слабослышащие девушки воспроизвели на жестовом языке текст стихотворения Марины Цветаевой, который впоследствии стал романсом.

— Жестовое пение для меня — это смысл жизни, мой мир, моё хобби, можно сказать, моё призвание, — поделилась артистка Котласского отделения Всероссийского общества глухих Арина Мусонова. — Когда пересматривала получившийся клип, поняла, что каждый день репетиций по три-четыре часа, плотный график — это всё было не зря! Я довольна результатом.

Актёры Архангельского молодёжного театра узнали об участницах съёмки и решили записать клип на берегу Белого моря. Анастасия Хуртай недавно начала изучать жестовый язык, поскольку мечтает поставить спектакль вместе со слабослышащими артистами.

— Это был прекрасный творческий процесс, я, как режиссёр-постановщик, получила опыт взаимодействия и создания совместного номера с людьми с нарушением слуха. Дальше будем ставить целый спектакль, — поделилась Анастасия.

Теперь девушки смогут принять участие в музыкальном конкурсе фестиваля «Перекрёстки Севера», который пройдёт в июле этого года неподалёку от деревни Перхачево Приморского округа.

Дмитрий Голыгин, организатор музыкальной части фестиваля «Перекрестки Севера», выразил удовлетворение результатами, несмотря на сложность процесса репетиций и съёмок, включавшего перевод песни на жестовый язык и создание аранжировок.

Он подчеркнул, что развитие подобных коллективов делает фестиваль более доступным для широкой аудитории, позволяя гостям оценить разнообразие творческих проектов, реализуемых в Архангельской области.

Фестиваль северной культуры объединит реконструкторов, художников и музыкантов. Основу музыкального блока составят выступления фолк-коллективов, среди которых группа Смута из Ярославля, Змей Горыныч из Москвы, Jigsea из Архангельска и многие другие.

Светлана Костык, организатор фестиваля, сообщила, что команда организаторов активно работает над созданием комфортной инфраструктуры на площадке, поскольку локация будет использоваться впервые для проведения столь масштабного события. Фестиваль северной культуры «Перекрестки Севера — 2024» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и посетить его могут все желающие бесплатно.

Стоит отметить, что 17 мая Президентский фонд культурных инициатив отмечает трёхлетие со дня основания. За это время фонд поддержал более семи тысяч проектов по всей России на общую сумму свыше 25,4 млрд рублей, включая 99 проектов в Архангельской области.