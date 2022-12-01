Заграница больше не поможет. За что архангельское экодвижение признали иноагентом?

В начале декабря 2022 года Минюст внес архангельское экологическое движение «42»* в реестр иноагентов. Реакция региональных СМИ на это в общем-то предсказуемое, вполне ординарное для наших дней событие было сдержанным. Впрочем, активная раздача комментариев самих участников организации Иноагента, привела к ожидаемому результату – складывается образ «жертв режима», невинных страдальцев, добрых и светлых эльфов, чье служение - забота о чистоте рек и озер, счастливой жизни их обитателей.
На страничке Вконтакте самого экодвижения вокруг решения Минюста активно создается «политический миф», включена старая домашняя заготовка. Мол мы четыре года назад «завалили» губернатора Орлова, отправив его самого и собянинский проект «Шиес» на свалку истории. А теперь в зародыше душим «мусорную» мафию, призывая граждан принять участие в общественных обсуждениях строительства мусоросортировочного комплекса в Холмогорах.
Власть наша человеколюбива и неповоротлива. Будем честны друг с другом в России статус Иноагента еще заслужить надо. Даже сейчас в условиях СВО, ой как постараться. Годами транжирить деньги иностранных кураторов и на них с ослиным упорством шатать лодку, да так, чтобы заметили все. Заслужили, постарались, заметили…
Движение «42»* было создано в 2018 году, взамен экологического движения «Этас», в том же году признанного Иноагентом. Главной «звездой» экодвижения со времен «Этаса» была и остается Анастасия Кочнева. Движение активно сотрудничает с разными природоохранными организациями России и мира: (Гринпис, WWF, мурманские «Природа и молодежь (ПиМ)» и т.д.), пополняя их ряды новыми активистами. С 2019 года активно участвует в борьбе со всякими инициативами региональных властей по утилизации мусора. Систематически продвигает идею закрытия испытательного полигона в Неноксе. Практически все эти акции архангельские экологи проводят совместно с норвежскими коллегами, часто по их инициативе.
В марте 2020 года Норвежским институтом городских и региональных исследований (часть университета Осло) была проведена оценка реализации программы норвежского экологического движения «Natur og Ungdom» (NU «Природа и молодежь») по взаимодействию с их российскими коллегами из Движения «42»* .
На сайте института открытым текстом утверждается, что благодаря ресурсной поддержки NU в России удалось сохранить ряд молодежных экологических организаций – в их числе «42»* и «ПиМ» (Природа и молодежь, г. Мурманск). При этом норвежцы не скрывают и основную цель своего участия в жизни таких молодёжных объединений: содействие в поддержке демократических структур и финансовой устойчивости своих партнеров.
Сами норвежские кураторы подтверждают прямую финансовую помощь из Министерства иностранных дел Норвегии, Министерства климата и Окружающей среды и норвежского совета по делам молодежи. Кроме того, в этой схеме принимает участие и Норвежское агентство радиационной и ядерной безопасности и Баренц Секретариата – прямой заказчик и инициатор периодических акций против испытательного полигона в Неноксе, рейдов архангельских экоактивистов по сбору и химическому анализу вод Белого моря в 2021 и 2022 годах.
По данным ИА SM, норвежцы продолжают финансировать «42»* как по части содержания помещений, так и по привлечению персонала, его обучения и проведению отдельных акций.
Для прокачки средств используется нехитрая комбинация из подставных фирм, зарегистрированных в разное время на самих экоактивистов Татьяну Рыжову, Дмитрия Маковского, Надежду Иниеву, и закрытых впоследствии как за ненадобностью, так и с целью замести следы. Вот некоторые из них: ООО «Компот», ООО «Картошка», ООО «Хвоя». Первые две служили прикрытием для норвежской неправительственной организации «Природа и Молодёжь» (Natur og Ungdom (NU), известна также как «Природа и Молодость, последняя для Норвежского общества охраны природы (Norges Naturvernforbund, NNV), более известного в России как «Друзья Земли Норвегия».
Примечательно, что в отчетах и докладах норвежцы разделяют работу ЭТАСа и «42»* - говоря о двадцатилетней и продолжающейся историей партнерства. Движению 42* и их коллегам из Мурманска (ПиМ) предлагается активнее участвовать в программах Баренц-Секретариата, генерального консульства Норвегии в Мурманске, в других норвежских организациях.
Таким образом фактически зарубежные кураторы сами сделали из архангельских экологов «иностранных агентов». Термин кстати не наш, а американский. Согласно американскому закону «Акт о регистрации иностранных агентов» (лоббирование чьих-либо интересов за иностранное финансирование), если организация получает финансирование из-за границы, необходимо зарегистрироваться, как иностранный агент.
Несколько слов стоит сказать о политической и политэкономической составляющей деятельности организаций подобных нашей «42»* и мурманской «Природа и молодежь».
Первое – участие в качестве ударной «боевой единицы» против долголетних инвестиционных проектов в России, которые могут составить конкуренцию зарубежным компаниям.
Так, два года подряд WWF (Всемирный Фонд дикой природы) и аффилированные с ним организации, в том числе «42»* и «ПиМ» реализуют масштабный проект по обследованию прибрежных вод Белого моря. Наивно полагать, что активность связана исключительно с заботой об окружающей среде. В Российской Арктике запущены два масштабных инвестиционных проекта – освоение крупнейшего в Европе месторождения платины «Федорова Тундра», и связанный с ним проект модернизации морского порта «Витино» в Кандалакшском заливе Белого моря.
В Архангельской области и НАО под прицел Иноагентов запросто могут попасть разработка месторождения «Павловское» на Новой Земле – крупнейшего по запасам свинца в Европе, модернизация Архангельского ЦБК и др. ключевые для выживания и развития региона инициативы. Здесь следует отметить, что в прежние годы разного рода экологи уже неоднократно выполняли «заказы» против важнейших налогоплательщиков региона – алмазодобывающих компаний в Мезенском районе и «Онегалес».
Против их промышленных и инфраструктурных проектов «экологи» в интересах иностранных конкурентов пытались поднять местное население. Заодно были апробированы эко-социологические методики контроля за протестным потенциалом. Эти и другие объекты в Архангельской и Мурманской областях в конечном счете должны загрузить Северный морской путь. Нужно ли это нашим северным соседям, особенно сейчас, когда Россия проводит СВО? Ответ очевиден.
В связи с этим стоит вспомнить заявление основателя международной неправительственной экологической организации Green peace («Зеленый мир») канадского бизнесмена Д. Мактаггарта. Который еще в 1970-х годах рассматривал свое «детище» как «инструмент корпоративных экономических войн». Этот «инструмент» давно используется и для войн политических. При этом «спящие», под прикрытием «боевые» молодежные единицы создаются по всему периметру будущих «боевых» действий.
Второе - рост в российских регионах числа организуемых такими «экологами» протестов, в которых все чаще участвует внесистемная оппозиция и прямо выдвигаются политические цели. Мониторингом подобных протестов многие годы занимается сетевое движение «Открытая Россия» политэмигранта М. Ходорковского. Так в 2017 году партия «Альянс Зеленых» заявляла о своей готовности поддержать внесистемную оппозицию. Свои «несистемные» политические лидеры появились и в Архангельской области после прокатившегося по всему региону протеста против строительства полигона на станции «Шиес». Представители Движения 42* выступали в роли спикеров на всех масштабных протестных митингах.
Протестный потенциал наших экологов достался им по наследству. В 2000-2010 гг. ряды «ЭТАСа» наводнили представители молодежного крыла местной неопятидесятнической секты «Новое Поколение». Да так, что некоторое время в отчетных аналитических документах региональных департаментов внутренней политики «ЭТАС» фигурировал как проект и «организация» прикрытия этой религиозной структуры. В то время неопятидесятники, наряду с фашистами-неоязычниками составляли религиозное ядро всех украинских «майданов».
Впрочем, власть наша неповоротлива и человеколюбива. Можно с большой долей вероятности утверждать наши псевдоэкологи лягут на дно, а затем всплывут под новой вывеской с старым содержанием.
* включено Минюстом в реестр иноагентов
Сергей Денисов