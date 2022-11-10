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«Движение 42»*: «Мы не знаем, что будет дальше»

Архангельское экологической «Движение 42»* признано иностранным агентом и вчера занесено в соответствующей реестр Минюст.

Шесть активистов общества также признаны «аффилированными с иноагентом лицами», однако на них персонально пока не наложены соответствующие ограничения.

Вчера «движение распространило в соцсетях последнее заявление без предусмотренной законом плашки о причастности к иноагентам:

- Мы не знаем, что будем делать дальше, потому что закон очень жесток и влечет множество обременений, в том числе и финансового характера, которые мы просто не потянем. Мы консультируемся с юристами по этому поводу. Нарушить "правила" очень просто, штрафы большие, есть риск и уголовной ответственности для нас. Нам важна безопасность людей, которые самоотверженно защищают природу под эгидой "42"*.

Активисты считают, что попали в немилость властей из-за своей активной позиции по экологическим вопроса, хотя по закону иноагентами объявляются те организации и физические лица, в чьей деятельности доказано иностранное финансирование.

*Признанные иноагентами ограничены в правах, в частности, на распространение информации от своего имени.

(фото из https://maxvl.livejournal.com/31191436.html?) 

 

10 декабрь 07:58 | : Политика / Скандалы

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