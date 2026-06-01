Такую новость подбросили московские журналисты.

Александра Кудзагова – сопредседатель партии «Зеленые» (экологи на разрыв аорты) и уроженка Архангельской области (г. Северодвинск).

По сведениям столичных коллег, Кудзагова пойдет по 77-му одномандатному округу, где рассчитывает педалировать застарелый «шиесский комплекс».

По мнению наблюдателей, единственное, что сможет сделать эта столичная штучка, еще больше растащить протестный электорат. При этом даже в Москве «Зеленые» испытывают лютый кадровый голод и не смогли «покрыть» своими кандидатами все избирательные округа.