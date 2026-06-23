Вперед, Мария!

На XXXVIII съезде ЛДПР определены кандидаты в депутаты Государственной Думы России на выборах 20 сентября 2026 года.

По южному 77-му избирательному округу, включающему почти все районы и области и юг Архангельска от Силикатного до Воскресенской, пойдёт Мария Харченко – краса и гордость АрхГорДумы, Госдумы и всея Поморья.

По 76-му избирательному округу (Северодвинск и север Архангельска — Октябрьский, Северный, Маймаксанский и Соломбальский округа) пойдёт пойдет представитель новодвинского пролетариата Кирилл Алескеров.