Морев и дети

Глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Три школы и один детский сад Архангельска стали победителями конкурса инициатив родительских сообществ от Всероссийского общества «Знание».

На реализацию четырех уникальных проектов учреждения нашего города получат 6 млн рублей.

Гимназия № 21 - «Семейный театр имени И.А. Бродского». Пространство, где дети и взрослые станут сценаристами, актерами и режиссерами.

Гимназия № 3 - «Семейная экопрогулка». Практические занятия по переработке и экологические выезды для 1–5 классов.

Школа № 4 - виртуальный музей Николая Рубцова с оцифровкой архивов и телемостами.

Детский сад № 157 «Сиверко» - модернизация медиацентра с ТВ, газетой и мультстудией.

Огромное спасибо родительским комитетам, инициативным мамам и папам, а также руководителям учреждений за настойчивость, творчество, веру в свои силы и в наших детей! Гордимся вашей энергией!



