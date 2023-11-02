Архангельская школа №6 распахнет свои двери уже в следующей четверти

Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев и председатель Гордумы Иван Воронцов проверили ход капремонта на объекте. Подрядчик выполняет чистовую отделку, а руководство школы готовится к сборке новой мебели для детей.



В этом году 9 школ города попали в программу капремонта, и самый сложный объект – гимназия № 6. Ремонт здесь начался в апреле: после вскрытия полов выяснилось, что требуют замены все без исключения балки. Потребовалось 800 деревянных балок-крупномеров, которые в дефиците у производителей. Тем не менее, подрядчик ООО «Земстрой» нашел поставщика и работы выполнил. Это значит, что безопасность для детей обеспечена на многие годы вперед.



Сегодня мы убедились, что подрядчик поддерживает высокий темп работ. Стройконтроль подтверждает, что ежедневно здесь трудится более 50 человек. Мы планировали, что дети вернутся в родное здание с третьей четверти. И эти планы остаются в силе, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.



В следующем году будет продолжено благоустройство территории у гимназии № 6. А сейчас строители занимаются покраской, укладкой линолеума и кафельной плитки, ремонтируют санузлы.



Директор гимназии Владимир Уткин поделился идеями оформления стен в школьных коридорах. Уже заказаны мотивирующие плакаты, в которых отразится и специфика образовательного учреждения: здесь дети углубленно изучают английский язык.



В следующем году гимназия № 6 примет несколько классов школы № 14, которая также будет поставлена на капремонт.



