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Архангельская городская Дума занялась книгоиздательством

Председатель городской Думы Иван Воронцов презентовал книгу «Четыре века Архангельского самоуправления». 

 Она представляет собой красочное издание, основой которого послужило глубокое исторического исследования развития и становления Архангельска.

 Эта работа – не просто хроника событий, а глубокий анализ эволюции местной власти через призму картографического метода. Авторы последовательно сопоставили два десятка планов Архангельска (начиная с 1739 года) с архивными документами, чтобы развенчать устоявшиеся мифы и показать, как реально менялось городское пространство и управление им. В ней также отражено, как архангелогородцы учились отстаивать свои интересы на протяжении веков.

 Книга была выпущена при непосредственной поддержке администрации города и Архангельской городской Думы.


25 июнь 17:06 | : Политика / Культура

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