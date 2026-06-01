Архангельская городская Дума занялась книгоиздательством

Председатель городской Думы Иван Воронцов презентовал книгу «Четыре века Архангельского самоуправления».

Она представляет собой красочное издание, основой которого послужило глубокое исторического исследования развития и становления Архангельска.

Эта работа – не просто хроника событий, а глубокий анализ эволюции местной власти через призму картографического метода. Авторы последовательно сопоставили два десятка планов Архангельска (начиная с 1739 года) с архивными документами, чтобы развенчать устоявшиеся мифы и показать, как реально менялось городское пространство и управление им. В ней также отражено, как архангелогородцы учились отстаивать свои интересы на протяжении веков.

Книга была выпущена при непосредственной поддержке администрации города и Архангельской городской Думы.



