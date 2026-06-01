Таким был Архангельск...

В сквере у Нулевой версты открыли макет исторического центра Архангельска. Рассказывает глава города Дмитрий Морев:

- Каким город был более века назад - с трамваями, пароходами, деревянными зданиями и храмами - теперь можно увидеть в бронзе.

За последние 5 лет Архангельск обрел множество новых точек притяжения, которые возвращают нам историю. Буянова пристань, аллея Героев Арктики, памятный знак в честь российского триколора, мозаика. А бронзовый макет собирает все воедино.

Огромное спасибо Дмитрию Яскорскому - автору проекта. Полгода в архивах, сотни чертежей, и все это - в подарок городу. Благодарю спонсоров - группу компаний "Аквилон" и предпринимателя Дмитрия Семенова.

Всех горожан приглашаю рассматривать макет старого Архангельска. Он исторически достоверен и будет интересен каждому.



