Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Таким был Архангельск...

В сквере у Нулевой версты открыли макет исторического центра Архангельска. Рассказывает глава города Дмитрий Морев:

 - Каким город был более века назад - с трамваями, пароходами, деревянными зданиями и храмами - теперь можно увидеть в бронзе.

 За последние 5 лет Архангельск обрел множество новых точек притяжения, которые возвращают нам историю. Буянова пристань, аллея Героев Арктики, памятный знак в честь российского триколора, мозаика. А бронзовый макет собирает все воедино.

 Огромное спасибо Дмитрию Яскорскому - автору проекта. Полгода в архивах, сотни чертежей, и все это - в подарок городу. Благодарю спонсоров - группу компаний "Аквилон" и предпринимателя Дмитрия Семенова.

 Всех горожан приглашаю рассматривать макет старого Архангельска. Он исторически достоверен и будет интересен каждому.


25 июнь 10:45 | : Политика / Культура

Главные новости


Год культуры в Поморье – лозунги и пустота
IL GUSTO в Архангельске: вкусно и многоточие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (350)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20