Дмитрий Морев: "Свершилось!"

Глава Архангельска о впечатлениях сегодняшнего дня:

- Сегодня состоялось знаковое для нашего города событие: открытие мемориального сквера в честь Михайло-Архангельского монастыря.



Это подарок городу от группы компаний «Аквилон», концепцию благоустройства разработал архитектор Дмитрий Яскорский. Важно, что эта территория отдает дань уважения утраченному Михайло-Архангельскому монастырю, который был расположен на месте сквера. Здесь мы видим стенды об истории монастыря, его макет, сегодня на месте состоялось освящение поклонного креста.



Площадки соединяются дорожками, проложенными по существующим тропинкам. А контуры фундаментов обозначаются гранитными столбиками с внутренней подсветкой.



Этот проект показывает, как важно выстраивать взаимодействие власти и бизнеса. Мы договорились с группой компаний «Аквилон», что ежегодно на важных для города территориях будет появляться по скверу. Этот сквер мы открыли первым, впереди еще 15 благоустроенных общественных территорий.



