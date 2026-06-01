На сессии АрхГорДумы: что-то теряем, что-то находим

Сегодня в ходе 27-й сессии председатель городской Думы Иван Воронцов вручил удостоверение депутата новому народному избраннику Анастасии Юдиной, которая была избрана по спискам политической партии ЛДПР в городскую Думу Архангельска 28-го созыва в связи с досрочным сложением депутатских полномочий депутата Марии Харченко.

На сессии Архангельской городской Думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Сергеевича Иванова, избранного по единому избирательному округу. Его депутатский мандат будет действовать до 30 июня 2026 года. Как пояснил сам Михаил Иванов, причиной такого шага стал переход на новую муниципальную должность, несовместимую с депутатской деятельностью (заместителем главы администрации Котласа).

Кроме того, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, городские парламентарии внесли коррективы в Устав городского округа "Город Архангельск".

Также были обновлены положения Регламента Архангельской городской Думы. Председатель комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту городской Думы Максим Хохулин отметил:

«Внесенные изменения в Регламент носят комплексный характер, поэтому мы утвердили его в новой редакции. Проект решения учитывает предложения всех участников рабочей группы, включая депутатов, представителей прокуратуры, контрольно-счетной палаты, а также департаментов администрации города. Это результат слаженной работы, направленной на совершенствование нашей деятельности».



