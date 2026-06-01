Депутаты АрхГорДумы заслушили отчет своего председателя

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов отчитался о работе горДумы за 2025 год.

В центре внимания - социальная сфера, благоустройство, дорожное и коммунальное хозяйство, транспорт, имущественно-земельные отношения и работа депутатов в округах.

За прошлый год прошло девять сессий, на которых рассмотрено 109 вопросов. Явка депутатов на сессии составила 82,6 процента, причём одиннадцать депутатов отметились стопроцентной посещаемостью.

Качественную подготовку сессий обеспечивали семь постоянных комиссий и пять депутатских фракций, представляющих основные политические партии. Всего было проведено шестьдесят пять заседаний комиссий, на которых рассмотрено сто тридцать девять вопросов. Явка депутатов на комиссии в среднем составила 65,75%.

Год отметился важными событиями. Осенью депутаты впервые по новым правилам избрали главу города — на новый пятилетний срок единогласно переизбран Дмитрий Морев. Кроме того, по итогам допвыборов в округе № 15 депутатский мандат получил Илья Жердев.

Благодаря депутатским поправкам в бюджет средства были направлены на десятки конкретных адресов: ремонт тротуаров, дворов и проездов, благоустройство скверов, а также на мероприятия в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта.

2025 год прошёл под знаком 80-летия Победы. Важнейшим решением стало присвоение звания Почётного жителя Архангельска всем живущим ветеранам Великой Отечественной войны.

Одной из самых резонансных тем на обсуждениях в рамках депутатских комиссий стала работа общественного транспорта. Депутаты дважды рассматривали деятельность перевозчика «РИКО»: исполнение рейсов упало с 95,4% в первом квартале до 78,3% в третьем при нормативе 95%. Депутаты настаивают, что бюджетное финансирование перевозчика должно быть напрямую связано с реальным исполнением обязательств перед пассажирами.

В 2025 году Архангельская городская Дума победила в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа власти среди городских округов. Оценка проводилась по таким критериям, как правотворческая и контрольная деятельность, информационная открытость, работа с обращениями граждан, взаимодействие с местным сообществом.

«Депутатский корпус стремился работать как единая команда, нацеленная на конкретный результат. Впереди перед нами стоят важные задачи. Остаются нерешёнными проблемы износа теплосетей, переселения из ветхого аварийного жилья, нехватки современных остановочных комплексов. Особого внимания требует ремонт дорог, тротуаров и внутридворовых проездов.

У нас есть понимание этих вызовов, сформирован план действий и есть желание к их преодолению. Архангельская городская Дума подтверждает свою неизменную приверженность интересам города и его жителей и продолжит прилагать все усилия, чтобы наша северная столица становилась ещё более комфортной, безопасной и динамичной – городом, в котором хочется жить, работать и растить детей», — подчеркнул Иван Воронцов.

Комментируя отчет председателя гордумы прокурор Архангельска Антон Филимонов отметил, что между городской думой и прокуратурой выстроено системное и конструктивное взаимодействие.

«Депутаты открыты к диалогу, оперативно реагируют на правовые замечания и готовы вносить корректировки, когда этого требует федеральное законодательство. Отдельно отмечу единодушие, с которым Дума поддержала ряд инициированных прокуратурой решений. Это говорит об общем понимании главной задачи - обеспечить законность и работать на благо жителей Архангельска», — подчеркнул прокурор города.



