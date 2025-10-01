Депутаты Архангельска морально готовы к избранию главы города

В рамках подготовки к двадцатой сессии Архангельской городской Думы, которая состоится 29 октября, прошло совместное заседание профильных комиссий под руководством Сергея Чанчикова, председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов.

В ходе заседания депутаты рассмотрели все вопросы, которые будут обсуждаться на предстоящей сессии.

Главный вопрос сессии: избрание Главы города на новый пятилетний срок.

В начале ноября 2025 года срок полномочий действующего Главы города Дмитрия Морева истекает. Следующий глава городского округа будет избран по новой системе. Закон об этом, касающийся руководителей всех региональных столиц, был подписан Президентом страны Владимиром Путиным.

Соответствующий документ принят и на областном уровне. Нового Главу Архангельска, в частности, по-прежнему будут выбирать депутаты Архангельской городской Думы, но из числа не менее двух кандидатов, представленных Губернатором Поморья. При этом в формировании списка претендентов на должность руководителя города могут участвовать парламентские партии, общественная палата региона, ассоциации местного самоуправления.

«Избрание Главы будет на ближайшей сессии городской Думы. На рассмотрение Губернатор Александр Цыбульский внес две кандидатуры — это действующий глава города Дмитрий Морев и директор МУП «Горсвет», депутат городской Думы Александр Гурьев», — рассказал председатель городской Думы Иван Воронцов.

В рамках внесения изменений в городской бюджет народные избранники примут решение по распределению порядка 138 млн рублей. Основные направления затрат — на осуществление регулярных перевозок пассажиров и капитальный ремонт, в том числе благоустройство учреждений социальной сферы. Кроме этого, денежные средства будут направлены на ремонт нескольких помещений маневренного муниципального фонда.

В рамках предстоящей сессии народные избранники внесут изменения в Устав города в связи с изменениями действующего законодательства и рассмотрят ряд вопросов имущественного характера.

Напомним, что двадцатая сессия Архангельской городской Думы состоится 29 октября в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.

Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра сессии необходимо войти в группу, подписавшись на неё.



