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"Это период поступательного движения". Иван Воронцов подвел итоги работы сессии

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подвел итоги работы за 2023–2024 годы. 

 За отчетный период было проведено 13 сессий, на котором рассмотрели 161 вопрос. Средняя явка депутатов составила 93%, что говорит о высокой вовлеченности и ответственности народных избранников.

 Депутаты не ограничиваются принятием решений в зале заседаний. Они участвуют в проверках, держат постоянную связь с жителями, активно включаются в решение проблем на местах. За прошедший период улучшилось взаимодействие с ветеранскими, молодежными и волонтерскими организациями.

 Под постоянным контролем депутатов находилось содержание общественных пространств – организация уборки снега и мусора, взаимодействие с управляющими компаниями. Депутаты контролировали выполнение подрядчиками работ по ремонту дорог, дворовых проездов, благоустройства общественных территорий.

 Большое внимание депутаты уделили контролю за реализацией программы переселения из аварийного жилья. Несмотря на значительный прогресс – только в 2023 году новые квартиры получили более тысячи человек – уже на начальном этапе были выявлены жалобы на качество новостроек. Жители сталкивались с проблемами плесени, некачественной отделки и плохой звукоизоляции. В ходе личного контроля депутаты выявили основные проблемы и потребовали их устранения от подрядчика. 

 Работа городской Думы стала более открытой. Депутаты регулярно проводят встречи с жителями, выезжают на места по обращениям, принимают участие в мероприятиях, консультируют в округах. Вся информация о деятельности, включая проекты решений и результаты голосований, публикуется в открытом доступе в соцсетях. Также ведется прямая трансляция каждой сессии.

 «Подводя итоги работы Архангельской городской Думы за 2023–2024 годы, можно с уверенностью сказать: этот период стал временем поступательного движения, в котором реагирование на насущные вызовы всё чаще уступает место стратегическому подходу.

 Наша общая задача заключалась не только в выработке решений, но и в создании условий для устойчивого развития Архангельска. Мы стремимся к тому, чтобы каждое решение опиралось на реальную повестку, учитывало мнение жителей, было направлено на повышение качества жизни в городе. 

 Важно подчеркнуть, что настоящей силой всех достижений стала наша совместная работа – депутатского корпуса, Администрации города, прокуратуры, общественных организаций и, конечно, самих горожан. Благодаря этому взаимодействию мы можем видеть реальные изменения — как в нормативной базе, так и на городских улицах, во дворах, в социальных учреждениях.

 Впереди ещё много задач. Мы видим вызовы, понимаем ожидания жителей и продолжаем выстраивать работу так, чтобы каждый голос был услышан, а каждое решение — взвешенным и эффективным», - сказал Иван Воронцов.

25 июнь 12:49 | : Политика

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