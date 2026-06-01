Депутаты города утвердили флаг Архангельска

Это решение приняли депутаты городской Думы в ходе 27-й сессии.

Флагом Архангельска стало белое полотнище с широкой синей диагональной полосой и историческим гербом Архангельска в центре.

Синяя диагональ символизирует Северную Двину с её правым и левым берегом, а герб Архангела Михаила отражает многовековую историю города и его роль как родины российского флота.

Путь к утверждению флага был основательным. Автором изначальной концепции «Город на Двине» стал студент педагогического колледжа Иван Бедрин. Эскиз дорабатывался с учётом мнения специалистов государственного архива, музеев, научных кругов и художников, после чего его последовательно одобрили рабочая группа при главе города, комиссия по топонимике и городской Общественный совет.

Эксперты особо отмечали геральдическую точность решения. Размещение на флаге именно исторического герба — обязательное требование правил геральдики, ведь герб Архангельска зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре РФ.

Флаг будут использовать на официальных церемониях, городских праздниках, а также выносить вместе со спортивными командами на выездных соревнованиях.



