Российский флаг начался с архангельского Кегострова

В Архангельске началось празднование Дня Государственного флага.

Утром на Кегострове состоялось акция у самого большого городского флагштока высотой 20 метров с поднятым пятиметровым флагом России. Участие в торжественном событии принял председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, представители областного Собрания и общественных объединений.

Инициатором акции выступил Вадим Медведков, член Общественного совета при Главе города, а также активисты и неравнодушные жители острова.

Для Архангельска День Государственного флага имеет особое историческое значение, ведь именно здесь в 1693 году при Петре I впервые был поднят российский триколор как корабельный штандарт.

Примечательно, что кегостровцы именно свой остров считают родиной флага, который сам Пётр I посещал несколько раз.

Интересный исторический факт: российский флаг, который был поднят на яхте «Святой Пётр» в 1693 году во время выхода Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в Архангельске, далее был передан Петром I архиепископу Архангельскому Афанасию в Свято-Ильинской церкви на Кегострове, который хранился более семи десятилетий. После чего был передан в Троицкий кафедральный собор Архангельска. Сейчас этот флаг хранится в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге.

«Таким образом, родиной российского флага является именно наш Архангельск. Важно популяризировать наши символы государства — флаг, герб и гимн — чтобы помнить и чтить нашу историю. Именно Кегостров является «сердцем-островом» Архангельска, как местом рождения нашего государственного триколора и морского флота. Это исторический факт, который нужно уважать и передавать из поколения в поколение», — рассказал на встрече Иван Воронцов.



