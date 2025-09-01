Иван Воронцов: "Мы гордимся нашим историческим гербом"

Символ с изображением Архангела Михаила, победившего дьявола, имеет корни, ведущие в эпоху Петра I. Первое изображение датируется 1701 годом, а в 1728–1730 годах герольдмейстер, граф Франциск Санти доработал его.



Герб был официально утверждён Екатериной II 2 октября 1780 года: «В золотом поле щита виден летящий ангел с пламенным мечом и щитом, поражающий поверженного дьявола». Он использовался на городской печати, форменной одежде и документах.



С приходом советской власти герб был отменён как содержащий религиозную символику. 10 октября 1989 года, по решению 11-й сессии Архангельского городского совета народных депутатов XX созыва, исторический герб города Архангельска снова стал официальным символом.



По словам председателя Архангельской городской Думы Ивана Воронцова, в этом году мы отмечаем не только 245 лет со дня утверждения исторического герба нашего города, но и также 240 лет со дня основания представительного органа г. Архангельска. Эти даты напоминают нам о богатой истории и традициях Архангельска.



«Интересно, что за время своего существования герб претерпел некоторые изменения. Вместо символа дьявола, изначально, в разные исторические моменты на гербе изображали морское чудовище (змея), ведь в геральдике оно олицетворяло темные силы (дьявола). В дальнейшем, герб со временем адаптировался к изменениям в жизни города и страны.



Мы гордимся нашим историческим гербом и тем, что он был восстановлен как официальный символ Архангельска. Он является неотъемлемой частью нашей идентичности и культурного наследия», — отметил Иван Воронцов.