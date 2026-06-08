Цыбульский и Арсентьев. Накоротке

Губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский провёл рабочую встречу с руководителем Совета муниципальных образований Архангельской области, членом Президиума Регионального политического совета партии Игорем Арсентьевым.

Основной темой обсуждения стало развитие муниципалитетов после завершения перехода Архангельской области на одноуровневую систему местного самоуправления. Участники встречи обсудили первые результаты реформы, а также дальнейшие шаги по совершенствованию муниципального управления и развитию территорий.

Одним из ключевых решений станет проведение форумной кампании «Сильные муниципалитеты — сильный регион». В июле и августе тематические площадки пройдут в муниципальных образованиях региона и Архангельске, а в сентябре состоится итоговый региональный форум.

Как отметил Александр Цыбульский, важно обеспечить широкое участие в обсуждении будущего местного самоуправления.

«Важно, чтобы в обсуждении участвовали главы, депутаты, общественники, бизнес, представители разных политических сил и жители. Именно запросы с мест должны лечь в основу новой Концепции развития местного самоуправления в Архангельской области», — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание на встрече уделили подготовке кадров для муниципального уровня власти. В регионе продолжается реализация проекта «Школа глав», который за последние годы стал эффективным инструментом формирования кадрового резерва для органов местного самоуправления.

Следующим этапом станет развитие формата «Школа глав. Команда», ориентированного на подготовку профессиональных управленческих команд для работы в муниципалитетах.

В региональном отделении Единой России отметили, что развитие местного самоуправления, поддержка муниципальных инициатив и подготовка квалифицированных кадров остаются важными направлениями работы партии и органов власти региона.



