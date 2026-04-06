Сенатор Новиков научил коллег из Евразии как восстанавливать лес

Сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Иван Новиков выступил на региональном семинаре для парламентов Евразии «Решение проблем изменения климата и устойчивого развития посредством парламентских мер» (Душанбе, 22–23 мая). В рамках третьей сессии, посвящённой борьбе с загрязнением воздуха и выбросами метана, сенатор представил российский опыт лесовосстановления как эффективного механизма борьбы с загрязнением воздуха.

Россия – среди лидеров климатической повестки. Президент РФ В.В.Путин, утвердил Климатическую доктрину, а в августе 2025 года подписал указ о достижении углеродной нейтральности к 2060 году. В стране реализуется широкий спектр административных и законодательных мер. Результат: за последние полтора десятилетия ВВП России вырос на 70%, а прирост выбросов парниковых газов составил всего 11%.

Российские леса – глобальный поглотитель углерода. Природные экосистемы России ежегодно поглощают порядка 600 миллионов тонн углерода – это сопоставимо с годовыми выбросами всей мировой авиации. Без такого природного фильтра достичь баланса, предписанного Парижским соглашением, невозможно.

Устойчивое лесовосстановление: закон превыше рубки. В России действует принцип «сколько вырубил – столько восстановил». По итогам 2025 года достигнут исторический показатель: лесовосстановление в 1,5 раза превысило площадь вырубленных и погибших лесов. Ключевые изменения – поправки в Лесной кодекс, с 2025 года создавшие правовую базу для лесоклиматических проектов. Бизнес может инвестировать в лесовосстановление, получая углеродные единицы – прямой рыночный механизм достижения углеродной нейтральности.

Пример Архангельской области: регион-лидер. Сенатор Новиков представил опыт своего региона: в 2026 году планируется восстановить более 70 тысяч гектаров леса. Ключевой элемент – государственно-частное партнёрство. Архангельский ЦБК в 2025 году восстановил более 5 тысяч гектаров, вырастив 5 миллионов саженцев с закрытой корневой системой. Выживаемость такого леса в суровых северных условиях достигает 85–90%.

Опыт Центральной Азии – важен и востребован. Сенатор отметил активную лесоклиматическую повестку стран региона:

· Таджикистан реализует государственную программу озеленения до 2040 года с посадкой более 2 миллиардов деревьев;

· Казахстан поставил цель высадить 2 миллиарда деревьев и довести лесистость до 5% к 2027–2030 годам;

· Узбекистан увеличивает площади лесов и создаёт питомники адаптированных к засушливому климату саженцев;

· Киргизия ежегодно высаживает 6–8 миллионов саженцев в горных лесах;

· Трансграничный проект RESILAND CA+ (при поддержке Всемирного банка) объединяет все пять стран Центральной Азии для борьбы с деградацией земель.

Перспективы международного сотрудничества. Сенатор предложил четыре направления совместной работы:

1. Обмен опытом парламентской деятельности – как стимулировать бизнес инвестировать в лесовосстановление. Россия готова делиться законодательными решениями в области лесоклиматических проектов и углеродных единиц.

2. Совместная борьба с лесными пожарами вдоль общих границ – у России более 7,5 тысячи километров границы с Казахстаном, необходимы согласованные процедуры мониторинга и реагирования.

3. Развитие сотрудничества в области лесных питомников, селекции и цифрового учёта лесов – Архангельская область (5 млн саженцев в год) и Узбекистан (123 млн саженцев, адаптированных к засушливому климату) могут обменяться успешными практиками.

4. Совместная работа на международных площадках, включая Невский международный экологический конгресс. Сенатор пригласил коллег к участию.

«Парижское соглашение требует от нас баланса выбросов и поглощений. Опыт России показывает, что ответственное лесовосстановление – это прямой вклад в достижение углеродной нейтральности, – подчеркнул Иван Новиков. – Но в одиночку, особенно в условиях трансграничных экосистем, эту проблему не решить. Только объединив усилия, обмениваясь законами, технологиями и практиками, мы сможем обеспечить устойчивое будущее для всей Евразии».

Семинар организован Маджлиси Оли Республики Таджикистан совместно с Межпарламентским союзом. В мероприятии принимают участие парламентские делегации из стран Евразии, представители международных организаций (ПРООН, ФАО, ВОЗ, ЮНЕП) и эксперты в области климата и устойчивого развития.