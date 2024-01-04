Иван Новиков рассказал о значении глав МО в жизни рядового гражданина

В Москве с 15 по 16 января проходит Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России»

Масштабный проект Всероссийской ассоциации местного самоуправления собрал на площадке ВДНХ более 7500 муниципалов из 89 регионов нашей страны. От Архангельской области в столице работают главы 23 муниципальных образований.

Участники форума в течение двух дней отработают на трёх панельных дискуссиях, поучаствуют в 65 круглых столах, прослушают 19 лекций, увидят презентации проектов и встретятся с представителями федеральной власти. Итогом станет торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Служение людям – главное, что несёт в себе государственная служба. Об этом не раз высказывался и наш президент РФ Владимир Путин.

Мероприятие организовано с целью объединения совместных усилий всех уровней власти для эффективного решения проблем каждого отдельного человека.

В Москве на форуме также работает сенатор РФ от Архангельской области Иван Новиков (член Президиума регионального политсовета «Единой России»):

- Главы муниципальных образований – самая мощная и сплочённая команда управленцев в России. Их труд в приоритете, поскольку именно на муниципалов опираются все уровни власти – законодательная, исполнительная, губернаторы и наш Президент РФ. Сам Владимир Путин неоднократно отмечал, что, доверив управление главам на местах, россияне рассчитывают на эффективную работу с пользой для каждого человека в отдельности. На самом деле, так оно и есть – именно к главе приходят люди со своими проблемами, и в его профессиональной компетенции помочь им в кратчайшие сроки. Это самая близкая к человеку власть, от уровня работы которой зависит и настроение населения, и ощущение сплочённости между людьми, и гордость за свою малую родину. На форуме команда глав получит большую возможность совершенствования компетенций, обогатится новыми знаниями, а новые возможности для реализации конкретных проектов, помогут им принимать управленческие решения в моменте. И это очень важно. Хочу также поблагодарить глав - участников форума за работу, которую они ежедневно выполняют для нашей страны, а глав партийцев – за успешную реализацию народной программы «Единой России», основным пунктом которой является забота о каждом отдельном человеке.

На фото – справа налево: сенатор РФ Иван Новиков, глава Няндомского округа Александр Кононов, глава Виноградовского округа Александр Первухин.