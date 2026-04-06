Архангельск окутан дефицитом кадров и финансов

В Архангельской городской Думе прошло заседание комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии под руководством депутата Михаила Иванова, посвящённое работе окружных администраций. В заседании приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов, вице-спикер Владимир Хотеновский, городские депутаты Юлия Чудакова, Алексей Бельков, Аркадий Пороховник, Александр Гурьев, Ксения Корюкина, заместитель главы города по городскому хозяйству Николай Худяков, директор департамента финансов Вера Лычёва, главы и заместители всех окружных администраций.

Как отметил Николай Худяков, администрации округов Архангельска — это территориальные органы городской Администрации, которые реализуют муниципальную политику на местах. 

Более пяти десятков задач и функций входят в функционал округов:

- Благоустройство и ЖКХ: организация уборки, озеленения, содержания парков, скверов, дорог, контроль за ремонтом и эксплуатацией объектов городского хозяйства. 

- Социальная поддержка: содействие в организации работы учреждений социальной сферы, поддержка молодёжи, семей, организация культурных, спортивных и массовых мероприятий. 
- Муниципальное имущество: учёт, контроль и управление объектами муниципальной собственности на территории округа. 
- Безопасность и ЧС: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, контроль за пожарной безопасностью, организация эвакуационных мероприятий. 
- Работа с населением: приём граждан, рассмотрение обращений, информирование о деятельности городской администрации, поддержка общественного самоуправления. 
- Взаимодействие: координация с управляющими компаниями, ТСЖ, общественными организациями, депутатами, органами власти и предприятиями. 

 «Администрации округов — ключевые исполнители муниципальной политики на местах, обеспечивающие комфорт, безопасность и развитие городской среды для жителей Архангельска», - отметил Николай Худяков.

Одним из главных направлений деятельности окружных администраций является благоустройство и содержание территории. Ежегодно администрации заключают муниципальные контракты на выполнение следующих видов работ: 

- сезонное санитарное содержание территории общего пользования (газоны, тротуары вдоль центральных улиц и проспектов, парки, скверы, бульвары, площади); 
- содержание объектов благоустройства с использованием уборочной техники и автотранспорта; 
- сбор и транспортировка отходов из урн; вывоз и размещение отходов из контейнеров; 
- скашивание травы на газонах; посадка и содержание цветников; 
- текущий ремонт и содержание памятников и мемориалов, а также мемориальных и памятных досок; 
- содержание и ремонт детских игровых комплексов; содержание и ремонт спортивных площадок; 
- озеленение территорий, свод и обрезка аварийных деревьев; содержание и текущий ремонт тротуаров; 
- праздничное оформление объектов территории округа; новогоднее праздничное оформление; 
- снос самовольно установленных временных строений. 

Округа занимаются темой вывоза твердых коммунальных отходов, подготовкой к отопительному сезону, взаимодействием с управляющими компаниями и ТСЖ, контролем за выданными ордерами на земляные работы, содержанием городских кладбищ, взаимодействуют с территориальными общественными самоуправлениями (ТОСами), молодежными и ветеранскими объединениями. Немногочисленные специалисты окружных администраций ежедневно обрабатывают десятки обращений и жалоб жителей, поступающих не только на приёмах, но и через социальные сети и официальные государственные порталы обратной связи. 

«Нагрузка очень высокая на каждого специалиста в округе, стоит также учесть, что и сокращения, которые идут в муниципальных учреждениях и органах власти, также затронули и окружные администрации, где по сравнению с прошлым годом каждый округ лишился по одной и более штатной единиц. Но нагрузка никуда не делась, а только возросла - сейчас сотрудники окружных администраций занимаются ещё и недавно им переданными административными делами в части Закона о тишине. Также в окружных администрациях на постоянной основе нет машин, но стоит отметить, что транспорт выдаётся окружным администрациям по заявкам и согласованному графику. Всё это в целом сказывается на оперативности, скорости принятия решений и реагировании с их стороны», — сказал председатель городской Думы Иван Воронцов.

Главный вывод, сделанный депутатами после представленной информации главами всех округов: нагрузка на сотрудников окружных администраций колоссальна, а штат крайне мал. В среднем на одну администрацию приходится всего 6-7 человек. При этом именно окружные администрации остаются главными исполнителями всех работ на территории: от уборки и содержания объектов, озеленения и благоустройства территорий до контроля подрядчиков и оперативного взаимодействия с жителями.

В ходе обсуждения члены комиссии констатировали очевидную диспропорцию: на округах сосредоточена основная операционная работа, но при этом катастрофически не хватает как человеческих, так и финансовых ресурсов. Это напрямую сказывается на оперативности реагирования на обращения горожан и качестве контроля за выполнением работ подрядчиками.

Депутат Ксения Корюкина выразила благодарность не только главам окружных администраций, но и всем сотрудникам, работающим на местах. Она отметила, что функционал, возложенный на них, очень обширен. «Сегодня мы обсудили только ваш функционал, и стало очевидно, что он невероятно объёмный. На вас ложится огромная нагрузка и ответственность перед жителями округов. Спасибо вам за вашу работу. Желаю вам крепкого здоровья и терпения», - сказала Ксения Сергеевна.

Алексей Бельков, городской депутат и начальник МКУ «Чистый город», рассказал про опыт взаимодействия с администрациями Октябрьского и Ломоносовского округов по линии МКУ «Чистый город». «С этого года мы начали заходить и в другие наши округа, я хочу выразить вам всем огромное человеческое спасибо за тесное профессиональное взаимодействие, вы всегда на связи, в любое время суток», - обратился ко всем присутствующим руководителям окружных администраций Алексей Васильевич.

Депутат Александр Гурьев подчеркнул, что главы округов эффективно работают не только на своих территориях, но и всегда остаются в центре внимания главы города Дмитрия Морева на еженедельных совещаниях. «Не стоит забывать, что вы несёте административную и уголовную ответственность за все те решения, которые вы принимаете в ходе своей работы, за вами ведется достаточно жёсткий контроль со стороны надзорных органов», - отметил Александр Евгеньевич.

Итоговое слово Михаила Иванова, председателя комиссии:

- Мы видим, что сотрудники окружных администраций работают на пределе. Администрации округов – это не только «хозяева территорий», но и визитная карточка городских властей в целом. Единогласным решением членов комиссии мы рекомендовали городской Администрации увеличить финансирование окружных администраций на 20 процентов, тем самым хотя бы немного закрыть часть необходимой насущной потребности на местах.


22 май 16:32 | Политика / Экономика

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20