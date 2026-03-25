Лесной комплекс Поморья попал в надежные руки архангельских сенаторов

В Совете Федерации прошло совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса Северо-Запада России под председательством вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьёва.  Обсуждение ситуации в ключевой для региона отрасли состоялось по инициативе сенаторов из Архангельской области Юрия Борисова и Ивана Новикова. 

 В конце апреля сенаторы посетили ряд лесоперерабатывающих предприятий регионов. По итогам этой поездки совместно с Правительством региона и представителями отрасли были сформированы конкретные предложения по поддержке лесной промышленности.

 В центре обсуждения на совещании оказались ключевые для Поморья вопросы: увеличение финансирования транспортных субсидий для предприятий-экспортёров, возобновление поддержки перевозки лесных грузов через северо-западные порты, субсидирование экспорта пеллет и продление программы строительства пеллетных котельных.

 Отдельный акцент сделали на необходимости продолжения переговоров по открытию китайского рынка для российских топливных гранул, а также корректировке федеральных норм в сфере аренды лесных участков — чтобы сохранить стабильные условия для действующих предприятий.

 Как отметил Иван Новиков, для Архангельской области это вопрос не отдельной отрасли, а устойчивости экономики региона в целом. Лесопромышленный комплекс формирует около 11% валового регионального продукта и обеспечивает работой более 19 тысяч человек.

 После изменения экспортной логистики предприятия столкнулись с серьёзным ростом затрат и дополнительной нагрузкой. Поэтому сегодня региону необходимы решения, содержащие адресные меры поддержки, учитывающие специфику северных территорий.

 Работа по продвижению инициатив продолжится совместно с Правительством Архангельской области, федеральными органами власти и партией «Единая Россия» в рамках её новой Народной программы.

 

20 май 15:27 | : Политика / Экономика

