Владимир Путин ознакомился с масштабами производства "УЛК"

Запланированный на сегодня рабочий визит главы государства в Поморье начался с посещения предприятия лесопромышленного комплекса.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Архангельскую область. 10 февраля глава государства посетил одно из крупнейших на Северо-Западе России предприятий лесной отрасли. Здесь Президент проведет совещание по развитию лесопромышленной отрасли.

При посещении производственных цехов Устьянского лесопромышленного комплекса (УЛК) главу государства сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор предприятия Владимир Буторин.

Группа компаний УЛК является многопрофильным предприятием, структурные подразделения которого объединены единой технологической цепочкой от заготовки до переработки древесины. Устьянский лесопромышленный комплекс включен в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации и Архангельской области. По итогам 2021 года на УЛК производилось более 3% пиломатериалов и порядка 9% топливных гранул в стране.

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой лесопильного цеха, процессы в котором полностью автоматизированы, а также побывал в селекционно-семеноводческом цехе УЛК, где ежегодно выращиваются порядка 10 млн саженцев для проведения в регионе мероприятий по лесовосстановлению.

Глава государства поднялся в операторскую цеха. На экранах в ней показаны этапы работы с деревом на предприятии.

После этого Владимир Путин проведет по ВКС совещание по вопросам развития лесопромышленной отрасли. В январе Президент отмечал, что ситуация в лесопромышленном комплексе непростая, при этом в особо уязвимом положении оказались предприятия, которые ведут деятельность на северо-западе страны.