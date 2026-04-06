Депутаты-единороссы обсудили "Комфортное Поморье" и кое-что еще

На заседании депутаты рассмотрели четыре основных блока — законодательную повестку, итоги проекта «Комфортное Поморье», изменения в работе фракции и подготовку к выборам в 2026 году.

 Первый вопрос — повестка предстоящей сессии

 Депутаты обсудили законопроекты, которые будут рассмотрены 20–21 мая. Фракция консолидированно поддержала ряд инициатив в сфере бюджетной и налоговой политики, социальной поддержки, образования и сохранение культурного наследия.

 Среди ключевых решений — расширение механизмов бесплатной юридической помощи для граждан, вынужденно покинувших место проживания в период проведения СВО, совершенствование системы профобучения подростков, не сдавших ГИА, а также меры поддержки педагогических работников в сельской местности и учреждениях для детей-сирот. Также в повестке — развитие креативных индустрий в Архангельской области и совершенствование системы охраны объектов культурного наследия.

 Второй вопрос — итоги реализации проекта «Комфортное Поморье»

 Замдиректора департамента по внутренней политике и местному самоуправления Правительства области Ирина Софронова представила итоги реализации регионального проекта «Комфортное Поморье» за 2025 год и планы на 2026 год.

 Проект остаётся одним из самых востребованных механизмов поддержки местных инициатив. Благодаря ему в муниципалитетах реализуются предложения жителей по благоустройству дворов и общественных пространств, ремонту объектов и развитию территорий.

 Третий вопрос — изменения в работе фракции

 Депутаты рассмотрели внесение изменений и дополнений в Положение о депутатском объединении.

 Изменения направлены на усиление взаимодействия с депутатскими объединениями партии в муниципалитетах. Это позволит местным фракциям направлять запросы по подготовке региональных законопроектов для решения актуальных вопросов территорий.

 Четвёртый вопрос — подготовка к избирательной кампании 2026 года

 Депутаты обсудили текущие задачи подготовки к кампании, включая организационную работу, взаимодействие с жителями и роль первичных отделений.

 Отдельный акцент — на сборе предложений в обновлённую Народную программу и формировании повестки, основанной на реальных запросах жителей Архангельской области.

 По итогам заседания фракция подтвердила готовность к консолидированной работе по всем направлениям.


19 май 18:26 | : Политика

