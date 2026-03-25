Фракция «Единая Россия» в АрхОблСобрании готовится к сессии

На заседании фракции депутаты рассмотрели четыре основных блока — от законодательной повестки до реализации партпроектов и подготовки к избирательной кампании.

 Первый вопрос — повестка предстоящей сессии.

 Сессия начнётся с ежегодного отчёта губернатора Александра Цыбульского. В числе ключевых решений, которые рассмотрит парламент — расширение мер соцподдержки, упрощение предоставления земельных участков льготным категориям, а также инициативы в сфере здравоохранения, кадровой политики и сохранения исторической памяти.

 Второй вопрос — реализация партпроекта «Новая школа».

 Заместитель председателя Правительства Архангельской области, региональный координатор партпроекта Иван Дементьев представил конкретные результаты.

 За 2022–2025 годы в регионе построено 9 новых школ, капитально отремонтированы 57 школьных зданий, обновлены 2 детских сада. Дополнительно в рамках федеральных программ в 17 школах и Архангельском политехническом техникуме реализован нацпроект «БАС» — закуплено более 650 квадрокоптеров, а по арктической субсидии оснащены 54 образовательные организации. В 2026 году модернизация охватит 42 школы, общий объём финансирования — 1 469,3 млрд ₽.

 Третий вопрос — итоги реализации партпроекта «Детский спорт».

 Министр спорта Андрей Щелоков и и.о. министра образования Ирина Попова представили результаты развития спортивной инфраструктуры и вовлечения жителей в занятия спортом.

 За последние годы доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 42,6% до 57,2% — это более 500 000 человек. В регионе сформирована развитая спортивная инфраструктура: действует 2662 спортивных сооружения, включая 727 спортзалов, 63 бассейна и 8 крытых ледовых объектов. Последовательно реализуются проекты строительства и модернизации — открываются ФОК, создаются современные спортивные и «умные» площадки, развивается фиджитал-направление.

 Параллельно ведётся капремонт объектов спортивной инфраструктуры, а также подготовка новых проектов — строительство бассейнов, модульных залов, центров единоборств и универсальных площадок. Часть инициатив уже направлена на федеральный уровень для привлечения дополнительного финансирования.

 Четвёртый вопрос — подготовка к выборам в Госдуму.

 Депутаты обсудили текущий этап избирательной кампании, включая проведение предварительного голосования и работу с жителями. Отдельный акцент — на роли первичных отделений и сборе предложений в обновлённую Народную программу «Единой России».

 По итогам заседания фракция подтвердила готовность к консолидированной работе по всем направлениям. 

22 апрель 08:00 | Политика

