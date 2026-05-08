Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: " Пока не фонтан, но уже стройплощадка"

Образцовую стройплощадку увидели с коллегами на месте создания городского фонтана. Эмоциями поделился глава областной столицы Дмитрий Морев:

 - Работы по строительству фонтанного комплекса около Дворца спорта начались в марте. Напомню, что этот проект – результат договоренности губернатора Поморья Александра Цыбульского и спонсора, который взял на себя затраты. 

 Знаю, что у многих возникли опасения за сроки, как только прозвучала информация о работе археологов. На прошлой неделе этот этап завершен, археологи свою часть выполнили. 

 Подрядная компания «Аква Бренд» занялась разработкой котлована глубиной более 4 метров, затем идет песчаная подушка, бетонирование и установка гидротехнического оборудования. Все по графику, на площадке порядок и высокий уровень организации работ. 

 Впереди не только техническая, но и художественная часть. Территорию украсит мозаика. Из цветной смальты специалисты выложат карты Севморпути и акватории Белого моря. Общая площадь фонтанного комплекса составит более 700 кв. метров, мозаика займёт почти 150 квадратов. Будет красиво и познавательно!


19 май 10:54 | : Политика / Экономика

Главные новости


«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан
ФРГ, США… и другие союзные республики

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (184)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20