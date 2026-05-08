Дмитрий Морев: " Пока не фонтан, но уже стройплощадка"

Образцовую стройплощадку увидели с коллегами на месте создания городского фонтана. Эмоциями поделился глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Работы по строительству фонтанного комплекса около Дворца спорта начались в марте. Напомню, что этот проект – результат договоренности губернатора Поморья Александра Цыбульского и спонсора, который взял на себя затраты.

Знаю, что у многих возникли опасения за сроки, как только прозвучала информация о работе археологов. На прошлой неделе этот этап завершен, археологи свою часть выполнили.

Подрядная компания «Аква Бренд» занялась разработкой котлована глубиной более 4 метров, затем идет песчаная подушка, бетонирование и установка гидротехнического оборудования. Все по графику, на площадке порядок и высокий уровень организации работ.

Впереди не только техническая, но и художественная часть. Территорию украсит мозаика. Из цветной смальты специалисты выложат карты Севморпути и акватории Белого моря. Общая площадь фонтанного комплекса составит более 700 кв. метров, мозаика займёт почти 150 квадратов. Будет красиво и познавательно!



