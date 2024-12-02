Понтон на зиму свяжет Архангельск с Бревенником

Его установка уже началась. В течение зимы транспортная переправа будет вновь работать бесплатно для всех жителей.



Процесс установки в среднем занимает 10 дней (+/- 2 дня), - вводит в курс дела глава областной столицы Дмитрий Морев. - Сегодня уже монтируется самая тяжелая часть конструкции – со стороны города. Потребуется 1-2 дня для ее естественного вмораживания. Следующий этап – установка понтона со стороны острова. Затем подрядчик подготовит подъездные пути, проведет тестирование механизмов и предъявляет его «Российскому квалификационному обществу». Только после этого переправа может быть введена в эксплуатацию.



В компании «Мост» заверили, что понтон находится в хорошем техническом состоянии. В межсезонье специалисты полностью заменили систему тросов на большой лебедке.



Транспортное сообщение с о. Бревенник планируем открыть до Нового года.