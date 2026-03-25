Партийный проект "Детский спорт" получил развитие в Архангельской области

Развитие спортивной инфраструктуры и вовлечение жителей в занятия физкультурой остаются ключевыми направлениями работы «Единой России» в Поморье.

 Промежуточные итоги реализации партпроекта представили министр спорта Архангельской области Андрей Щёлоков и и.о. министра образования Ирина Попова на заседании фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании.

 За последние годы в регионе достигнута устойчивая динамика роста: доля жителей, систематически занимающихся спортом, увеличилась с 42,6% до 57,2% — это более 500 000 человек. При этом ежегодно показатель продолжает расти.

 Параллельно развивается спортивная инфраструктура. Сегодня в Архангельской области действует 2662 спортивных объекта, в том числе 727 спортивных залов, 63 бассейна, 8 крытых ледовых арен и более 1800 иных сооружений — от уличных площадок до специализированных объектов￼. Значительная часть инфраструктуры расположена в образовательных учреждениях, что делает занятия спортом доступными для детей и подростков.

 В рамках партпроекта за последние годы введены новые объекты: физкультурно-оздоровительные комплексы в Архангельске и Няндоме, современные площадки для сдачи норм ГТО, «умная» спортивная площадка в Устьянах, легкоатлетические дорожки в Малых Карелах, а также фиджитал-центр на базе школы №7 в Архангельске. Одновременно ведётся капремонт спортивных объектов — от школьных залов до крупных центров, включая «Норд Арену», и спортивные школы в муниципалитетах.

 В ближайшие годы работа будет продолжена: запланировано строительство модульных спортивных залов в Коноше и Карпогорах, бассейна в Каргополе, создание многофункциональных площадок в Мирном, Новодвинске и Яренске, а также реализация проектов по реконструкции спортивных объектов и созданию центров единоборств. Часть инициатив уже направлена в Минспорт России для получения федеральной поддержки.

 Партпроект «Детский спорт» в регионе реализуется системно — от развития инфраструктуры до вовлечения детей и молодёжи в регулярные занятия, что напрямую влияет на качество жизни и здоровье жителей Поморья. 

30 апрель 08:30 | : Политика

