Андрей Багрецов представил Поморье на партийном форуме в Москве

Региональные координаторы федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» при участии федеральных властей и экспертов обсудили развитие спортивной инфраструктуры и популяризацию здорового образа жизни среди детей.

Как подчеркнул руководитель Центрального исполкома Партии Александр Сидякин, цель партпроекта проста и очевидна: дать детям, вне зависимости от того, живут ли они в городе или маленьком селе, возможность играть в команде и чувствовать спортивный дух.

«Все активности, фестивали, спортивные праздники, семейные старты будем поддерживать, инфраструктуру, которую вы развиваете, естественно, мы будем делать всегда элементами нашей народной программы. Чаяния родителей, детских тренеров, наставников, тех, кто занимаются формированием спортивной инфраструктуры, мы туда должны включить. Если мы заявляем масштабные вещи, то всегда их стараемся довести до логического завершения», — заверил он.

Архангельскую область на форуме представил областной депутат, региональный координатор партпроекта Андрей Багрецов. Он отметил, что помимо вышеописанных тем в ходе форума участники обсудили развитие школьного и массового спорта, доступность спортивных программ для школьников, проведение фестивалей по различным видам спорта, а также реализацию федерального проекта «Бизнес-спринт».

В ближайшие несколько лет в рамках реализации партпроекта и Народной программы Единой России будет сделан упор на модернизацию спортзалов и пришкольных спортивных объектов, чтобы все они были приспособлены к новым условиям развития спорта.