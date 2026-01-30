Преображение образовательной среды: в Архангельске обновят рекордное число школ и детсадов

В Архангельске продолжается реализация президентской программы модернизации школьных систем образования. Старт работам 2026 года дала Маймаксанская школа №55, где подрядчик уже приступил к демонтажу.

Глава города Дмитрий Морев, председатель гордумы Иван Воронцов и депутат Илья Жердев лично посетили объект, чтобы проконтролировать начало работ. Они обсудили с представителями подрядной организации «Стройтехгарант» график и качество исполнения контракта.

«Обновление школы в Маймаксе — важный этап. Мы видим, что проект курируется на всех уровнях. В обновленных стенах появится не только новая отделка, но и современное оснащение, что сделает процесс обучения интереснее», — отметил Иван Воронцов.

Общий бюджет ремонта школы №55 составляет около 70 млн рублей. Завершить его строители обязаны до 1 сентября 2025 года.

В планах городских властей на этот год — ремонт в девяти образовательных учреждениях. В 2026 году программа станет еще масштабнее: комплексные работы пройдут в школах №37 и №55, а также в двух детских садах. Еще шесть школ ждут отдельные виды капитальных работ в летний период.

Итогом пятилетней работы программы станет обновление почти трети школ Архангельска, что создаст фундамент для комфортного и безопасного обучения тысяч юных жителей областного центра.