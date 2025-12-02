Дмитрий Морев: "Мы споем о Победе"

В Год единства народов России традиционный для нашего города фестиваль «Архангельск поёт о Победе» состоится в 11-й раз. Рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

- В конкурсе патриотической песни участвуют не профессиональные музыканты и певцы, а люди разных специальностей и разного возраста – любительские объединения и семьи. 

 Многие годы фестиваль проводится на базе КЦ «Соломбала-Арт», а его режиссером выступает Любовь Крылова. В прошлом году фестиваль отметил первый круглый юбилей – 10 лет. В следующее десятилетие организаторы решили войти с новым логотипом и символикой конкурса. Дизайнеры уже занимаются их разработкой. А номинации сохранятся прежние - «Поющие семьи» и «Трудовые коллективы». 

 Тематика Года единства народов России будет органично вписана в репертуар фестиваля. Заявки уже поступили от 50 объединений, идут отборочные туры. Гала-концерт состоится в канун Дня Победы – 7 мая в зале культурного центра «Соломбала-Арт».

03 апрель 16:27 | : Политика / Культура

Главные новости


Салют, Мария!
Счастливый Федор. Маленький рассказ о большой любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

