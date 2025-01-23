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И Архангельск споет о Победе

Начало юбилейных торжеств презентует градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В год 80-летия Великой Победы в 10-й раз состоится народный фестиваль «Архангельск поёт о Победе».

За десять лет фестиваль обрел свои традиции и добрую славу - не только в столице Поморья, но и во многих районах области. Более 3500 человек за это время спели о Победе. Фестиваль - 2025 мы посвящаем участникам Великой Отечественной войны и героям спецоперации.

В юбилейный год расширится и география, и количество участников. От творческих коллективов поступило уже 64 заявки. Во второй раз планирует исполнить вокальный номер творческая команда из нашего белорусского города-побратима Витебска.

Традиционно фестиваль проходит в двух номинациях: «Поющие семьи» и «Трудовые коллективы». И в этом году мы увидим немало новых участников!

Конкурс проводится в очном формате: жюри оценивает музыкальность и эмоциональность исполнения песен. Победители выступят на гала-концерте в КЦ «Соломбала-Арт» 4 мая. А в канун праздника песни исполнят во дворах Соломбалы, что сделает мероприятие поистине народным событием!


11 март 12:34 | : Культура

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