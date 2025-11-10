«Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию-2026

В него вошли участники СВО, Герои РФ, представители науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтёры.

Федеральному оргкомитету по проведению предварительного голосования «Единой России» отводится особая роль. Состав его участников гарантирует профессиональный и общественный контроль за ходом процедуры, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Предварительное голосование — уникальная для России партийная процедура». Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы — отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», — сказал он.

Базовые принципы предварительного голосования «Единой России» остаются неизменными: честность и прозрачность, подчеркнул секретарь Генсовета.

«Никаких кулуарных договорённостей. Только открытая конкуренция и доверие граждан. Процедура по традиции проводится в электронном формате. Этот механизм доказал свою эффективность — ему доверяют люди. Он удобен и доступен. Это современный подход, ориентированный на человека», — подчеркнул Владимир Якушев.

Особое внимание – участникам специальной военной операции.

«Их включение в политическую жизнь – задача, поставленная Президентом. В её решении «Единая Россия» уже сделала серьёзные шаги. Теперь нужно обеспечить полноценное участие ветеранов специальной военной операции в кампании по выборам в Государственную Думу», — акцентировал секретарь Генсовета.

Выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей – она традиционно пройдет через портал «Госуслуги» – начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.

«От того, насколько организованно и дисциплинированно мы пройдём предварительное голосование, во многом зависит тон и содержание всей избирательной кампании. А сами выборы-2026 сформируют контур будущего России», — заключил Владимир Якушев.

Также на первом заседании федерального организационного комитета утверждён состав регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования в Архангельской области. В него вошли представители власти, общественных организаций, ветеран специальной военной операции, образовательных учреждений и партийного актива региона.

В числе членов оргкомитета:

— Губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения партии Александр Цыбульский.

— Руководитель Регионального исполнительного комитета партии Андрей Кожинов.

— Координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества», советник губернатора Сергей Ковалёв.

— Председатель Региональной контрольной комиссии партии Людмила Кононова.

— Руководитель Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Никита Трапезников.

— Начальник отдела контрольного управления Администрации Северодвинска, председатель Регионального совета первичных отделений партии Надежда Бовина.

— Председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк.

— Председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Сергей Савочкин.

— Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Архангельской области, ветеран СВО Владимир Кипаев.

— Координатор молодёжного крыла регионального отделения «Народного фронта» Кирилл Исаков.

— Начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Архангельска Артём Фомин.

— Директор МУ ГО «Город Архангельск» «Информационно-издательский центр» Мария Прупес.

— Директор Уемской средней школы, член Местного политсовета Приморского местного отделения партии Илья Тюрин.

Региональный оргкомитет будет отвечать за организацию и проведение процедуры предварительного голосования на территории Архангельской области.

Фото: «Единая Россия»