Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию-2026

В него вошли участники СВО, Герои РФ, представители науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтёры.

 Федеральному оргкомитету по проведению предварительного голосования «Единой России» отводится особая роль. Состав его участников гарантирует профессиональный и общественный контроль за ходом процедуры, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

 «Предварительное голосование — уникальная для России партийная процедура». Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы — отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», — сказал он.

 Базовые принципы предварительного голосования «Единой России» остаются неизменными: честность и прозрачность, подчеркнул секретарь Генсовета.

 «Никаких кулуарных договорённостей. Только открытая конкуренция и доверие граждан. Процедура по традиции проводится в электронном формате. Этот механизм доказал свою эффективность — ему доверяют люди. Он удобен и доступен. Это современный подход, ориентированный на человека», — подчеркнул Владимир Якушев.

 Особое внимание – участникам специальной военной операции.

«Их включение в политическую жизнь – задача, поставленная Президентом. В её решении «Единая Россия» уже сделала серьёзные шаги. Теперь нужно обеспечить полноценное участие ветеранов специальной военной операции в кампании по выборам в Государственную Думу», — акцентировал секретарь Генсовета.

 Выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей – она традиционно пройдет через портал «Госуслуги» – начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.

 «От того, насколько организованно и дисциплинированно мы пройдём предварительное голосование, во многом зависит тон и содержание всей избирательной кампании. А сами выборы-2026 сформируют контур будущего России», — заключил Владимир Якушев.

 Также на первом заседании федерального организационного комитета утверждён состав регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования в Архангельской области. В него вошли представители власти, общественных организаций, ветеран специальной военной операции, образовательных учреждений и партийного актива региона.

 В числе членов оргкомитета:

— Губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения партии Александр Цыбульский.

— Руководитель Регионального исполнительного комитета партии Андрей Кожинов.

— Координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества», советник губернатора Сергей Ковалёв.

— Председатель Региональной контрольной комиссии партии Людмила Кононова.

— Руководитель Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Никита Трапезников.

— Начальник отдела контрольного управления Администрации Северодвинска, председатель Регионального совета первичных отделений партии Надежда Бовина.

— Председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк.

— Председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Сергей Савочкин.

— Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Архангельской области, ветеран СВО Владимир Кипаев.

— Координатор молодёжного крыла регионального отделения «Народного фронта» Кирилл Исаков.

— Начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Архангельска Артём Фомин.

— Директор МУ ГО «Город Архангельск» «Информационно-издательский центр» Мария Прупес.

— Директор Уемской средней школы, член Местного политсовета Приморского местного отделения партии Илья Тюрин.

 Региональный оргкомитет будет отвечать за организацию и проведение процедуры предварительного голосования на территории Архангельской области.

 

Фото: «Единая Россия»

 

05 март 11:30 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (49)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20