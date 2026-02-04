Вверх
Между Архангельском и Северодвинском прошел обмен депутатским опытом

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов провели рабочую встречу, обсудив актуальные вопросы местного самоуправления.

 После принятия местных бюджетов в декабре, крупнейшие муниципалитеты региона продолжают активную работу по реализации национальных проектов, региональных и муниципальных программ.

 В фокусе внимания – обновление дорожной инфраструктуры, благоустройство территорий и ремонт учреждений социальной сферы. Городские депутаты активно участвуют в этом процессе, контролируя не только формирование бюджетов, но и эффективное расходование средств, а также качество вводимых в эксплуатацию объектов.

 Иван Воронцов поделился итогами работы нового департамента муниципального контроля в составе городской Администрации. На февральской сессии депутаты уделили особое внимание отчету департамента, признав его ключевым направлением, напрямую влияющим на облик Архангельска.

 «Первый год работы в объединенном формате показал эффективность выбранной модели. Сосредоточение всех контрольных функций в одном департаменте позволяет выстраивать системную работу по соблюдению правил благоустройства, земельного и жилищного законодательства. Это не разовые меры, а ежедневная, планомерная деятельность. 

 Контрольная работа не только дисциплинирует нарушителей, но и пополняет городскую казну за счет штрафов, которые только за 2025 год составили более 25 млн рублей. Эти средства поступают в бюджет и работают на развитие городской инфраструктуры. Отдельно отмечу работу по приведению в порядок фасадов зданий, в том числе в части борьбы с незаконными граффити. Постепенно меняется и культура поведения горожан. Жесткий контроль за парковкой на газонах уже дает результат – таких случаев становится меньше. Это пример того, как системная работа и неотвратимость ответственности влияют на поведение людей», – подчеркнул Иван Воронцов.

 В свою очередь, Михаил Старожилов отметил, что представительные органы крупнейших городов Поморья совместно с исполнительными органами местной власти проводят масштабную работу в рамках развития Архангельской агломерации и реализации проектов, инициированных Губернатором и Правительством Архангельской области.

20 февраль 10:08 | : Политика

