Иван Воронцов: "Муниципальный контроль оправлал себя"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подвел итоги прошедшей сессии:

- «На сессии мы рассмотрели широкий круг вопросов, касающихся развития города и работы муниципальных структур. Отдельное внимание депутаты уделили отчёту департамента муниципального контроля — это одно из ключевых направлений, напрямую влияющих на облик Архангельска.



Первый год работы в объединённом формате показал, что выбранная модель себя оправдала. Сосредоточение всех контрольных функций в одном департаменте позволяет выстраивать системную и последовательную работу по соблюдению правил благоустройства, земельного и жилищного законодательства. Это не разовые меры, а ежедневная, планомерная деятельность.



Важно и то, что контрольная работа не только дисциплинирует нарушителей, но и пополняет городскую казну за счёт штрафов. Эти средства поступают в бюджет и работают на развитие городской инфраструктуры.



Отдельно отмечу работу по приведению в порядок фасадов зданий, в том числе в части борьбы с незаконными граффити. После привлечения к ответственности собственники начинают внимательнее относиться к состоянию своих объектов — регулярно осматривают фасады и оперативно закрашивают надписи, не дожидаясь предписаний и штрафов. Это формирует ответственное отношение к городской среде.



Постепенно меняется и культура поведения горожан. Жёсткий контроль за парковкой на газонах уже даёт результат — таких случаев становится меньше. Это пример того, как системная работа и неотвратимость ответственности влияют на поведение людей.



Наша общая задача — не просто фиксировать нарушения, а последовательно улучшать внешний облик Архангельска и повышать качество городской среды. Работа департамента муниципального контроля — важный инструмент в достижении этой цели».