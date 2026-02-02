Дмитрий Морев призвал коммунальные службы бороться с наледью на крышах

Глава администрации Архангельска:

- На городской планерке поставил задачу всем службам и учреждениям сосредоточиться на проверке состояния крыш и козырьков.

Нельзя допустить ситуаций, когда сход снега и наледи с крыш становится причиной травмирования прохожих, как это произошло на прошлой неделе в ряде других городов.

Каждое детское, спортивное, культурное учреждение должно оценить безопасность подходов к своим зданиям. Округа и департамент муниципального контроля – провести мониторинг территорий, направить требования в УК, собственникам ТЦ и административных зданий и добиться выполнения работы.

Обращения жителей в соцсетях на лёд у пешеходных переходов и на тротуарах также не оставил без внимания. МДУ поручено усилить посыпку песком пешеходных путей, а также провести обработку заездных карманов для автобусов. Эти проблемные участки должны быть взяты в работу в первую очередь.