На острове Мудьюг в Архангельской области состоялся пятый мемориальный рейд «Факел памяти», организованный командой «Штык решает» и АНО «Победа». Акция посвящена памяти жертв интервенции на Русском Севере — трагическим событиям периода Гражданской войны, когда на острове иностранными оккупантами был создан первый в российской истории концлагерь. В его бараках от голода, холода и жестокого обращения погибли сотни невинных северян.

Участники рейда преодолели десятки километров по льдам Белого моря на лыжах, снегоходах и вездеходах, чтобы почтить память погибших. В акции приняли участие представители общественных организаций, органов власти, активисты «Единой России» и неравнодушные жители региона. Почётным гостем мероприятия стал Павел Дацюк — легендарный российский хоккеист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и двух Кубков Стэнли.

«В этом месте я первый раз. Познакомился с историей Мудьюга, много нового для себя почерпнул. Это очень трагичное место, оно объединяет людей, через него мы изучаем историю», — сказал Павел Дацюк.

Сенатор РФ, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Иван Новиков подчеркнул, что сохранение исторической памяти — это стратегическая задача общества. По его словам, примеры из современной международной практики показывают, к чему приводит утрата исторических ориентиров:

«Те, кто забывает историю, в итоге аплодируют нацистам. Мы видели, как в парламенте Канады стоя приветствовали бывшего эсэсовца. Такое возможно только там, где не знают или не понимают собственной истории. В нашей стране мы не имеем права этого допустить», — отметил парламентарий, — «Единая Россия» последовательно поддерживает общественные инициативы, направленные на сохранение памяти о подвигах соотечественников — от героев Первой мировой и Великой Отечественной войн до тех, кто погиб в годы интервенции на Русском Севере. Память о наших земляках должна быть живой. Это основа национального единства и преемственности поколений».

Сохранение исторической правды для участников рейда — вопрос принципа и личной ответственности. А для одного из них это ещё и часть собственной семейной истории. Галина Сидорова, простой учитель из Обозерского, приехала на «Остров смерти», чтобы почтить память своего отца — Александра Свалова, одного из первых узников концлагеря. По её словам, участие в акции позволило ей прикоснуться к судьбе родного человека и сохранить семейную историю для будущих поколений.

К рейду также присоединились ветераны специальной военной операции. Участник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Александр Шевченко отметил, что события столетней давности на Мудьюге и современные геополитические процессы требуют внимательного осмысления:

«Для нас важно понимать, что происходило здесь тогда и что происходит сегодня на Донбассе. Те силы, которые воевали против России в период интервенции, преследовали цель ослабить нашу страну и получить доступ к её ресурсам. По сути, те же задачи они решают и сейчас», — подчеркнул он.

Александр Шевченко отметил, что сегодня, как и прежде, речь идёт о защите суверенитета и государственности. «Мы отстаиваем своё право на существование, на сохранение Русского мира и русского языка. Поэтому такие места, как Мудьюг, напоминают: специальная военная операция — это не эпизод, а часть большой исторической линии», — заявил он.

В «Единой России» резюмировали, что «Факел памяти» — это не просто традиция, а символ преемственности поколений. Пока мы возвращаемся к этим страницам прошлого, у трагедий есть имя, а у памяти — продолжение.



