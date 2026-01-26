Вверх
В Архангельске появится новый микрорайон социальных домов

Департамент градостроительства администрации областной столицы выдал разрешения на строительство пяти социальных новостроек.  Рассказывает градоначальник Дмитрий Морев:

 -  Новый микрорайон с современными домами для переселения горожан из аварийного жилья появится в округе Варавино-Фактория. Разрешения на строительство в переулке Конецгорский получили два застройщика: три дома возводит ООО «Арктическая строительная компания», еще два - ООО «РК-инвест». 

 Государственные контракты на проектирование и строительство были заключены Главным управлением капитального строительства Архангельской области. 

 Квартиры здесь предназначены для участников новой программы переселения. В первую очередь жилье в них получат наниматели, у которых есть решения суда, а дома признаны аварийными в результате физического износа после 1 января 2017 года. 

 По результатам предыдущей программы мы расселили жителей домов, которые были признаны аварийными до указанной даты. Теперь приступаем к следующему этапу: используем разные механизмы, в том числе приобретение квартир путем участия в долевом строительстве и непосредственно строительство. В социальных домах переулка Конецгорский предусмотрено более 40 тысяч квадратных метров жилья.

13 февраль 10:39 | : Политика / Экономика

