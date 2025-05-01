Архангельск готовится распрощаться с аварийными домами

В столице Поморья приступили к реализации новой программы переселения граждан из аварийного жилья. Подробности и координаты строительства уточнило издание «Регион 29»:

- В микрорайоне Первых Пятилеток (Сульфат) планируется построить семь многоквартирных домов для жителей, чьё жильё признали аварийным после 1 января 2017 года.

В феврале городские власти заключили контракты с подрядчиками на разработку технологических и ценовых аудитов для строительства новых домов. На данный момент пять проектов уже направлены на экспертизу, ещё два находятся в стадии разработки.

После получения положительного заключения экспертизы и при условии финансирования из федерального центра начнётся проектирование и подготовка строительных площадок, пояснили в региональном минстрое.

Новые дома позволят расселить около 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Несколько сотен архангелогородцев получат современные и комфортные квартиры.

Важно отметить, что ранее планировалось начать строительство в округах Варавино-Фактория и Майская горка. Однако из-за недостаточной пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения старт работ отложен до 2026 года, когда «РВК-Архангельск» приступит к реконструкции сетей.