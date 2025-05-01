Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск готовится распрощаться с аварийными домами

В столице Поморья  приступили к реализации новой программы переселения граждан из аварийного жилья. Подробности и координаты строительства уточнило издание «Регион 29»:

- В микрорайоне Первых Пятилеток (Сульфат) планируется построить семь многоквартирных домов для жителей, чьё жильё признали аварийным после 1 января 2017 года.

В феврале городские власти заключили контракты с подрядчиками на разработку технологических и ценовых аудитов для строительства новых домов. На данный момент пять проектов уже направлены на экспертизу, ещё два находятся в стадии разработки.

После получения положительного заключения экспертизы и при условии финансирования из федерального центра начнётся проектирование и подготовка строительных площадок, пояснили в региональном минстрое.

Новые дома позволят расселить около 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Несколько сотен архангелогородцев получат современные и комфортные квартиры.

Важно отметить, что ранее планировалось начать строительство в округах Варавино-Фактория и Майская горка. Однако из-за недостаточной пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения старт работ отложен до 2026 года, когда «РВК-Архангельск» приступит к реконструкции сетей.

 

16 май 13:35 | : Экономика

Главные новости


"Если бы 9 мая...". Политическая фантасмагория
Эх, дороги...

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (176)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20