Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сенатор Новиков выступает за сохранение исторического наследия Поморья

Сенатор РФ, замсекретаря регионального отделения Единой России Иван Новиков провёл встречу с ветеранами и руководством Молодёжных трудовых отрядов Архангельской области, чтобы обсудить участие молодёжи в сохранении культурного наследия региона.

 Как рассказали представители движения, сейчас студенты активно включаются в реставрацию объектов храмовой архитектуры и деревянного зодчества в рамках Года культуры Русского Севера.

 Особое внимание уделили сохранению памятников в Шенкурском округе, где сосредоточены уникальные архитектурные объекты. Ветераны и действующие бойцы студотрядов предложили создать совместный реставрационный отряд, который будет заниматься восстановлением этих объектов.

 Парламентарий поддержал инициативу и отметил, что такие проекты важны для всего Поморья. Он подчеркнул, что сохранение культурного наследия — одна из ключевых задач Народной программы Единой России, и выразил готовность лично участвовать в проекте.

 «Проект действительно интересный и очень востребованный: много объектов ждут своей реставрации и не только в родном Шенкурском округе, но и во всей Архангельской области, и за её пределами. Рад, что к вопросу подготовки мастеров-реставраторов подключаются и молодежные трудовые отряды. С учётом проводимого Года культуры Русского Севера поддержу проект и готов принимать в нём участие», — отметил Иван Новиков.


 

12 февраль 12:39 | : Политика / Культура

Главные новости


Суд восстановил известного архангельского историка на работе
На Привоз! Как это делалось в Одессе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (153)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20