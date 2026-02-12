Сенатор Новиков выступает за сохранение исторического наследия Поморья

Сенатор РФ, замсекретаря регионального отделения Единой России Иван Новиков провёл встречу с ветеранами и руководством Молодёжных трудовых отрядов Архангельской области, чтобы обсудить участие молодёжи в сохранении культурного наследия региона.

Как рассказали представители движения, сейчас студенты активно включаются в реставрацию объектов храмовой архитектуры и деревянного зодчества в рамках Года культуры Русского Севера.

Особое внимание уделили сохранению памятников в Шенкурском округе, где сосредоточены уникальные архитектурные объекты. Ветераны и действующие бойцы студотрядов предложили создать совместный реставрационный отряд, который будет заниматься восстановлением этих объектов.

Парламентарий поддержал инициативу и отметил, что такие проекты важны для всего Поморья. Он подчеркнул, что сохранение культурного наследия — одна из ключевых задач Народной программы Единой России, и выразил готовность лично участвовать в проекте.

«Проект действительно интересный и очень востребованный: много объектов ждут своей реставрации и не только в родном Шенкурском округе, но и во всей Архангельской области, и за её пределами. Рад, что к вопросу подготовки мастеров-реставраторов подключаются и молодежные трудовые отряды. С учётом проводимого Года культуры Русского Севера поддержу проект и готов принимать в нём участие», — отметил Иван Новиков.



