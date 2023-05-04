В Архангельске разработан алгоритм сохранения памятников архитектуры

Сегодня на завершающей сессии Гордумы 27-го созыва депутаты поддержали крайне важную инициативу главы Архангельска Дмитрия Морева. Принято Положение о порядке предоставления объектов культурного наследия для реставрации.



- Мы разработали алгоритм передачи памятников архитектуры, которые принадлежат муниципалитету и требуют огромных вложений для восстановления. Это позволит передавать такие здания заинтересованному бизнесу в аренду за символическую плату – 1 рубль за квадратный метр площади. Существенное условие такого договора – обязанность арендатора разработать проект реставрации и привести объект культурного наследия в надлежащий вид в срок не более 7 лет, - пояснил Дмитрий Морев.



Администрация города уже готовится к аукционам по двум таким зданиям: это Дом Овчинникова на Воскресенской, 37 и Дом адвоката Н.В. Никольского на пр. Советских космонавтов, 79. Также занимается формированием земельного участка для Дома Гринфельдта на пр. Советских космонавтов, 64.



Предварительно была проведена большая работа по расселению этих домов, переводу из жилого в нежилой фонд. Ведутся и переговоры с инвесторами, которые готовы вкладывать значительные суммы в проектирование и реставрацию памятников архитектуры. Это позволит избежать утраты объектов культурного наследия и сохранить их для потомков.