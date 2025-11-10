Козули из поморской глубинки дойдут до адресатов "за лентой"

Жители далёкой деревни Пушлахта привезли в Народный фронт коробку ароматных козуль. В каждой – не только корица и сахар, но и молитва матери. Наталья Трубина, мама участника СВО, вместе с селянами превратила каникулы в акцию “Вкусняшка для бойца”.



На северных пряниках – особые знаки: “71” – номер дивизии, а “Штурм” – подразделение, где воевал сын Натальи, Александр.



Сейчас наш земляк числится без вести пропавшим, но мать продолжает верить и дарить тепло его сослуживцам. Пока школьницы и пенсионерки украшали глазурью “пряничные ордена”, мужчины собирали деньги на закупку гуманитарки. Это и есть северный характер: когда деревня – как одна семья.



Кстати, путь гостинцев в Народный фронт сам по себе – подвиг:



– ️20 километров на снегоходе по зимнику;

–️ 1,5 часа в небе на самолёте до Васьково;

– ️на перекладных из Цигломени – в руки волонтеров.



В марте общественники доставят сладости адресатам.