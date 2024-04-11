Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт вручил "Огонь памяти" ветерану Северных конвоев Юрию Будиеву

8 мая активисты-общественники НФ побывали у участника Великой Отечественной войны Юрия Александровича Будиева. Еще 13-летним мальчишкой он стоял на защите наших и союзнических судов – войну прошел юнгой Северного флота.

 Вместе с председателем архангельского отделения Российского военно-исторического общества Сергеем Ковалевым команда Народного фронта в уютной домашней обстановке вручила ветерану лампу с "Огнём памяти", цветы и подарки ко Дню Великой Победы.

 История жизни Юрия Будиева – это летопись мужества и героизма. Наравне со взрослыми бойцами он, подростком, не раздумывая встал на защиту нашей Родины.

 "Огонь памяти" растрогал ветерана. Ведь это частичка Вечного огня, взятая с Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля в Александровском саду.

 В этом году Народный фронт доставит лампы со священным огнём в 41 регион России, зону СВО и жителям 14 стран мира.

08 май 17:26 | : Политика

Главные новости


Пасха в стихах архангельских поэтов прошлого
Мальчиши рвутся в политику

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (90)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20