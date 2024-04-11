Народный фронт вручил "Огонь памяти" ветерану Северных конвоев Юрию Будиеву

8 мая активисты-общественники НФ побывали у участника Великой Отечественной войны Юрия Александровича Будиева. Еще 13-летним мальчишкой он стоял на защите наших и союзнических судов – войну прошел юнгой Северного флота.



Вместе с председателем архангельского отделения Российского военно-исторического общества Сергеем Ковалевым команда Народного фронта в уютной домашней обстановке вручила ветерану лампу с "Огнём памяти", цветы и подарки ко Дню Великой Победы.



История жизни Юрия Будиева – это летопись мужества и героизма. Наравне со взрослыми бойцами он, подростком, не раздумывая встал на защиту нашей Родины.



"Огонь памяти" растрогал ветерана. Ведь это частичка Вечного огня, взятая с Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля в Александровском саду.



В этом году Народный фронт доставит лампы со священным огнём в 41 регион России, зону СВО и жителям 14 стран мира.