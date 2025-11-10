Новый департамент в администрации Архангельска отчитался перед депутатами

Департамент муниципального контроля начал работу в январе 2025 года. Он объединил в себе все виды муниципального контроля, которыми раньше занимались разные отделы и управления: земельный и жилищный контроль, надзор в сфере благоустройства, дорожной сфере и на электрическом наземном транспорте.

С инициативой такого объединения выступил глава Архангельска Дмитрий Морев, а депутаты городской Думы его поддержали. При этом важно отметить, что дополнительных сотрудников не нанимали: в департамент перешли специалисты, которые уже выполняли контрольные функции в своих прежних подразделениях.

Структурно департамент состоит из двух управлений: жилищного контроля и контроля сферы благоустройства и земельного законодательства. Первое занимается вопросами деятельности управляющих компаний, второе – соблюдением правил благоустройства

Одним из ключевых направлений остаётся муниципальный жилищный контроль и региональный лицензионный контроль за деятельностью управляющих компаний. В 2025 году специалисты рассмотрели 11 874 обращения граждан, поступившие через личные приёмы, ГИС ЖКХ и электронные платформы. По итогам работы вынесены штрафы на сумму 6,2 млн рублей. Существенно выросло и количество контрольных мероприятий — 484 против 144 в 2024 году.

В сфере муниципального земельного контроля основной акцент был сделан на профилактике нарушений — в связи с действующими ограничениями плановые проверки не проводились. Наиболее распространённые нарушения — самовольное занятие земельных участков (115 случаев) и использование земли не по целевому назначению либо неприведение её в надлежащее состояние (77 случаев).

В сфере благоустройства административными комиссиями по материалам департамента вынесено 857 постановлений. Общая сумма назначенных штрафов составила 25,4 млн рублей. Чаще всего к ответственности привлекались за парковку на газонах, нарушения при проведении земляных работ и ненадлежащее содержание фасадов. В целом по материалам департамента сумма штрафов за год достигла 32 млн рублей.

По итогам первого года работы отмечено, что объединение контрольных функций позволило выстроить более системный подход к надзору и профилактике нарушений. Деятельность департамента способствовала соблюдению требований законодательства юридическими лицами, предпринимателями и гражданами. Существенных претензий со стороны надзорных органов не зафиксировано.

В числе задач на 2026 год — продолжение профилактической работы, усиление контроля за содержанием фасадов и прилегающих территорий, восстановлением благоустройства после разрытий, пресечение парковки на газонах и незаконного использования земельных участков. Также планируется внедрение цифровых технологий и дальнейшее совершенствование нормативной базы в сфере муниципального контроля.